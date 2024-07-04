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    4. Sokak röportajında "Asgari ücretli biriyle evlenir misin?" diye soruldu! Birbirinden değişik cevaplar geldi: "Belki küçük bir şansı olabilir"

    Sokak röportajında "Asgari ücretli biriyle evlenir misin?" diye soruldu! Birbirinden değişik cevaplar geldi: "Belki küçük bir şansı olabilir"

    04.07.2024 08:14
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    04.07.2024 08:14
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekti. Bir sokak röportajında mikrofon uzatılınca kadınlara "Asgari ücretli biriyle evlenir misin?" diye soruldu. Kadınların bazıları 'evet' derken bazıları ise geçim sıkıntısına vurgu yaparak 'hayır' dedi. O anlara sosyal medyada yorum yağdı.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde sokakta dolaşan rastgele kadınlara mikrofon uzatıldı ve asgari ücretli bir kişiyle evlenip evlenemeyeceği soruldu. Ekonomik duruma dikkat çeken bazı kadınlar, "Yok ben evlenmem. Bu devirde zor" yorumunu yaptı. Bir bölüm kadın ise severse evlenebileceğini söyleyerek, "Belki küçük bir şansı olabilir" dedi.

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    O anlara sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten evlenmeyi kimse istemez. Kendine ait evi arabası olsa dahi zor. Hayat şartları zorlar ve ekonomik sorunlar insanları zedeler." yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Erkeklere de böyle sorular bekliyoruz" yorumunu yaptı.

    Express


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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya evlilik
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