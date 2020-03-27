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Sokaktaki objeleri yalayan Alman rapçi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2020 14:13 | Son Güncelleme

‘Coronachallenge’ (korona meydan okuması) adı altında sosyal medyada sokaktaki objeleri yaladığı görüntüleri paylaşan Alman rapçi Felix Krull gözaltına alındı.

Almanya’nın Münih kentinde yaşayan ve rap müzik yapan 28 yaşındaki Felix Krull, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı başlattığı ve oldukça tehlikeli olan 'sosyal medya meydan okuması' nedeniyle gözaltına alındı.

Koronavirüs testi negatif: ‘Yaptığım şey aptalcaymış, evde kalın’
Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Krull’un koronavirüsün tehlikesini hiçe sayarak bir bilet makinesinin ekranını ve metroda tutunma borusunu yaladığı; ayrıca kağıt parayı yuttuğu görüldü.

Alman medyasına konuşan Krull, "Yaptıklarımla koronavirüsten korkmadığımı göstermek istedim. Yaptığım şey aptalcaymış. Evde kalın" ifadelerini kullandı.
Krull, görüntüleri sosyal medya hesabından silse de internette hızla yayıldı. Yerel medya, polisin Krull’u gözaltına aldığını ve bir gün hücrede beklettiğini duyurdu.

Koronavirüs testi negatif çıkan Krull’un serbest bırakıldığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs, corona virüs, Felix Krull,

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