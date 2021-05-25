Sokullu Mehmet Paşa döneminde yapılan 5 asırlık tarihi bedesten Kent Müzesi olarak hizmet verecek

Kale Mahallesi'nde yaklaşık 1200 metrekare alanda Sokullu Mehmet Paşa tarafından yaptırılan ve bugüne kadar bozulmadan ulaşan tarihi bedestenin, kentin tarihine ışık tutulmasına yardımcı olacak Kent Müzesi'ne çevrilmesi için Niğde Belediyesi tarafından başlatılan çalışma devam ediyor.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, bedestenin daha önce belediye tarafından Millet Kıraathanesi ve Sosyal Market olarak kullanıldığını söyledi. "Marka Şehir" projesi kapsamında hazırlanan yol haritasında kentin markalaşması, kültürel ve turizm açısından gelişmesi adına bedestenin Kent Müzesi yapılması kararı alındığını aktaran Özdemir, proje ihalesinin gerçekleştirildiğini ve çalışmaların başladığını belirtti.

Özdemir, çok şık ve güzel bir projeyi hayata geçireceklerini anlatarak, "En yakın zamanda burayı Kent Müzesi olarak halkımızın hizmetine sunacağız. Ankara-Niğde Otoyolu açıldı. Türkiye'nin batısını doğusuna bağlayan bir iliz. Bu yolu kullanan herkesi kentimizde misafir etmek istiyoruz. Bu sayede şehrimiz dışarıya açılacak." dedi.