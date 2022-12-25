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Fİyatları duyunca soluğu akşam pazarında aldılar! Araç park edecek yer yok... Her şey kapış kapış

25.12.2022 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da kurulan akşam pazarına gelenler gözlerine inanamadı. Bitpazarına otomobilleriyle gelenler park etmek için yer bulamazken, kalabalık havadan da görüntülendi. Pazara akın eden bazı vatandaşlar, “Fiyatların çok uygun olduğunu gördük. Artık daha sık gelmeyi düşünüyoruz. Burada fiyatların gündüz pazarına göre çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Tek sıkıntısı aracı koyacak yer bulamıyoruz” dedi.

Fİyatları duyunca soluğu akşam pazarında aldılar! Araç park edecek yer yok... Her şey kapış kapış

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde her cumartesi kurulan bitpazarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Osmangazi Belediyesi Hijyenik Kurban Tesislerine kurulan tezgahlarda vatandaşlar, antika eşyalardan elektronik cihazlara, ikinci el kıyafetlerden mutfak ve ev eşyalarına kadar birçok ürün çeşitliliğini istediği fiyata bulabiliyor. Kimi evinde kullanmadığı eşyaları satışa çıkarırken, kimi ise vatandaşın ilgisini çekebilecek ürünleri tezgahında sergiliyor.

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''FİYATLAR GÜNDÜZ PAZARINA GÖRE ÇOK UCUZ''

Her bütçeye göre her çeşit ürünün yer aldığı pazarda, bazı vatandaşlar merakından gezmeye gelse de ürün almadan çıkamıyor. Pazara akın eden bazı vatandaşlar, “Fiyatların çok uygun olduğunu gördük. Artık daha sık gelmeyi düşünüyoruz. Burada fiyatların gündüz pazarına göre çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Tek sıkıntısı aracı koyacak yer bulamıyoruz” dedi.

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(İHA)

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