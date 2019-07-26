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Soluk borusuna süt kaçan Reyhan bebek öldü

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 26.07.2019 14:57 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde annesi tarafından emzirilen 3 aylık Reyhan Yeloğlu, sütün nefes borusuna kaçması sonucu yaşamını yitirdi.

Soluk borusuna süt kaçan Reyhan bebek öldü

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Damlacık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 aylık Reyhan Yeloğlu’unu emziren anne Meryem Yeloğlu, bebeğinin nefessiz kalarak morarma olduğunu görünce durumu sağlık ekiplerini bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri ambulansla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü.

Acil serviste tedaviye alınan Reyhan bebek, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

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Emzirme esnasında soluk borusuna süt kaçtığı tespit edilen Yeloğlu’nun cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

(DHA)

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süt reyhan bebek

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