Tüm anne babaların bilmesi gereken hayat kurtaran yöntem, Heimlich Manevrası

Kimse acil bir durum hakkında düşünmek istemez ancak her ihtimale karşı hazırlıklı olmak hayati önem taşır.

Bir evcil hayvan veya sevdiğiniz biri üzerinde nasıl kalp masajı yapılacağını bilseniz veya temel ilk yardım becerilerine sahip olsanız da acil durum anında hemen müdahale etmek için kendinizi hazır hissetmeniz önemlidir.

Ayrıca, herhangi bir boğulma tehlikesi durumunda, boğaza takılmış olan yiyeceği veya objeyi mümkün olan en kısa sürede çıkarmak oldukça önemlidir.

ABD Ulusal Tıp Kütüphanesi’ne göre “Oksijen olmayınca, dört ila altı dakika kadar kısa bir sürede beyinde hasarlar oluşmaya başlar. Hızlı bir şekilde yapılan ilk yardım, bir insanın hayatını kurtarabilir.”

BEBEKLER İÇİN HEIMLICH MANEVRASI

Temel ilk yardımın en önemli noktalarından biri Heimlich manevrasının ne zaman yapılacağını bilmektir.

WebMD ‘ye göre; “Eğer bebek öksürüyorsa veya sesler çıkarıyorsa boğazına kaçan nesneyi çıkarması için öksürmesine izin verin.”

Heimlich manevrası sadece, ses çıkaramayan, öksüremeyen veya nefes alamayan bebekler içindir.

Bebeği kolunuzun ön kısmında yüzü yere gelecek şekilde ters tutun. Bebeğin kafasını göğsünden biraz aşağı doğru indirin ve kollarınızı bacaklarınızın üstüne koyun.