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Son buluşma teklifini reddetmişti! 1 yıl sonra karşılaştıklarında öyle bir şey yaptı ki...

02.06.2022 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Roxy Striar, iki kez randevuya çıktığı bir adamın üçüncü randevu teklifini reddettiğini ancak bir yıl sonra onu gördüğünde adamın yaptığı çılgınca şeyin tamamen beklenmedik olduğunu ve kendisi de dahil olmak üzere etraftaki herkesi şoke ettiğini söyledi. Genç kadının hikayeyi anlattığı video sosyal medyada viral oldu.

Son buluşma teklifini reddetmişti! 1 yıl sonra karşılaştıklarında öyle bir şey yaptı ki...

Roxy Striar isimli genç bir kadın bir süre önce hoş bir adamla flört etmişti. İki kez randevuya çıkan ikili, ikisinde de oldukça güzel vakit geçirmişlerdi ama Roxy genç adamdan hoşlanmamıştı. Üçüncü bir randevu daveti alınca ona iyi bir adam olduğunu ama aralarındaki iletişimin bir yere varmayacağını söyleyerek teşekkür etti ve davetini reddetti. Bundan bir yıl sonra olanlar herkesi şoke etti.

BİR YIL SONRA

Bu konuşmanın ardından genç adam Roxy'ye hiçbir cevap vermedi. Olayın üzerinden bir yıl geçmişti ve Roxy bir grup arkadaşıyla bir barda keyifli vakit geçiriyordu. Arkadaşı olan bir adamla barda sohbet ediyordu. O esnada bir yıl önce reddettiği o adamın da aynı barda olduğunu ve kendisini gördüğünü fark etti.

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SURATINA OSURDU

Genç adam Roxy'ye doğru yürümeye başladı, yanına ulaştığında ona sırtını döndü, bir bacağını kaldırdı ve suratına osurdu. O kadar gürültülüydü ki insanlar şoke olup arkalarını döndüler. Genç adam ise ona ''S..... ye!'' dedi ve çekip gitti.

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BAZI ERKEKLER ALKIŞ TUTTU

roxyyy

Roxy'nin olayı anlattığı video sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. 800.000'den fazla yorum alan videoya verilen tepkilerin çoğu dehşet belirtse de, bazı yorumlar adamın davranışına alkış tutan erkek kullanıcıların yorumlarıydı.


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