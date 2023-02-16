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  4. Son dakika: 258. saat mucizesi! Kahramanmaraş'ta Neslihan Kılıç enkazdan sağ olarak çıkarıldı

Son dakika: 258. saat mucizesi! Kahramanmaraş'ta Neslihan Kılıç enkazdan sağ olarak çıkarıldı

16.02.2023 21:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem felaketinin ardından arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Depremin üzerinden uzun bir süre geçmesinin ardından müjdeli haberler de gelmeye devam ediyor. Son olarak 258. saatte 20'li yaşlarda olduğu söylenen Neslihan Kılıç isimli genç kadın, Kahramanmaraş’ta enkazdan yaralı olarak çıkartıldı.

Son dakika: 258. saat mucizesi! Kahramanmaraş'ta Neslihan Kılıç enkazdan sağ olarak çıkarıldı

Son dakika: Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremin ardından binlerce vatandaş hayatını kaybetmişti. Felaketin ardından arama kurtarma çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.

Kurtarma çalışmalarından son müjde Kahramanmaraş'tan geldi. Kahramanmaraş'ta bulunan Ebrar Sitesi Z Blok'ta bir ses duyuldu. Ekipler sesin olduğu yerde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

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258. SAAT MUCİZESİ!

AFAD ekiplerinin yoğun çabasının ardından 20'li yaşlarda olduğu söylenen Neslihan Kılıç isimli genç kadın enkazdan yaralı olarak kurtarıldı. Genç kadının yaralı olarak kurtarılmasının ardından ise ekipler büyük sevinç yaşadı.

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