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Son dakika: 26 Mayıs koronavirüs tablosu belli oldu

26.05.2022 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin güncel gelişmeler duyuruldu. 26 Mayıs 2022 koronavirüs tablosu belli oldu. Son 24 saatte Türkiye'de 1310 kişi koronavirüse yakalandı, 5 kişi ise hayatını kaybetti. İşte koronavirüs verileriyle ilgili son durum...

Son dakika: 26 Mayıs koronavirüs tablosu belli oldu

Son dakika... Sağlık Bakanlığı tarafından, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında son duruma ilişkin veriler paylaşıldı. 26 Mayıs 2022 Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu.

AŞILAMA VERİLERİ

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 26 Mayıs’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, bin 310 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 oldu. Bir günde toplam 139 bin 482 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı bin 289 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,49 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,19 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 711 bin 493’e yükseldi.

İLK SIRA OSMANİYE'NİN

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,5 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

SON SIRA DEĞİŞMEDİ

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,7 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

İşte güncel koronavirüs tablosu:

26MAY

25 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

25may

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı
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