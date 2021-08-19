Son Dakika: '28 Şubat' davasında 14 kişi hakkında yakalama kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Şubat davasında cezası kesinleşen Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 sanık hakkında yakalama kararı verdi.

Bodrum'da ikamet eden Çetin Doğan, "Evdeyim. Kim gelecekse gelsin. Yakalama kararı ne demek yani, anlamıyorum" diyerek tutuklama kararına tepki göstermişti.

"Delillerin hepsinin sahte olduğunu söyledik" diyen Doğan, "Şimdi Anayasa Mahkemesi'nde (AYM) incelemede. Biz sağlık sebepleriyle zaten mahkeme, ertelemişti adli kontrolü. Şimdi AYM'nin inceleme safhasındaki dava var, kısa sürede sonuçlanacağını umuyoruz. Çünkü hiçbir delil yok. Bekliyoruz, İnfaz savcılığına dilekçe vermiştik daha önce dosya içerisine. Yarın yine avukatım irtibat kurar. Durum bu. Yakalama kararı değil, bize söylesinler gösterecekleri yere biz gider teslim oluruz" açıklamasında bulunmuştu.



