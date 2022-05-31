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Son dakika: 31 Mayıs koronavirüs tablosu belli oldu

31.05.2022 20:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin güncel gelişmeler duyuruldu. 31 Mayıs 2022 koronavirüs tablosu belli oldu. Son 24 saatte Türkiye'de 975 kişi koronavirüse yakalandı, 4 kişi ise hayatını kaybetti. İşte koronavirüs verileriyle ilgili son durum...

Son dakika: 31 Mayıs koronavirüs tablosu belli oldu

Son dakika... Sağlık Bakanlığı tarafından, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında son duruma ilişkin veriler paylaşıldı. 31 Mayıs 2022 Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu.

AŞILAMA VERİLERİ

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 31 Mayıs’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 975 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 oldu. Bir günde toplam 128 bin 854 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 946 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,50 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,19 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 734 bin 958’e yükseldi.

İLK SIRA VE SON SIRA DEĞİŞMEDİ

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,5 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,7 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

İşte güncel koronavirüs tablosu:

31may

30 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

30MAY

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı
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