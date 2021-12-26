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Son Dakika: Adana Demirspor'un yıldızı Balotelli'nin gol sevinci gündem oldu!

26.12.2021 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Göztepe, Adana Demirspor'u konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı Adana ekibinde Balotelli'nin golü sosyal medyada gündem oldu. Ceza sahası dışından yaptığı müthiş vuruşla topu ağlarla buluşturan İtalyan golcünün gol sevincindeki detay dikkatlerden kaçmadı. İşte detaylar...

Son Dakika: Adana Demirspor'un yıldızı Balotelli'nin gol sevinci gündem oldu!
Mario Balotelli

Mario Balotelli

İTA İtalya
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Adana Demirspor
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Son dakika: Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe, Adana Demirspor'u ağırladı. Süper Lig'in ilk yarısının kapanış maçlarından olan bu karşılaşmaya ilgi çok büyüktü. Maçın ilk yarısında İtalyan golcü Balotelli'nin ceza sahası dışından attığı muazzam gol sosyal medyada gündem oldu. Golü attıktan sonra yaptığı gol sevincindeki detay dikkatlerden kaçmadı. İşte detaylar...

KLASİK BALOTELLI, YİNE GOLE SEVİNMEDİ

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Attığı golün ardından her zamanki gibi gole sevinmedi. Futbolculuk kariyerinin en başında attığı gollere neden sevinmediğini açıklayan Balotelli, "Bir postacı birine postasını götürdüğünde seviniyor mu? Veya bir bakkal bir şeyler sattıktan sonra sevinçten çığlık atıyor mu? Benim de işim gol atmak ve gol attıktan sonra sevinmiyorum" demişti.

"WHY ALWAYS ME"

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Balotelli'nin gol sevincinde bulunmaması ve yaptığı hareket, Manhester City'de forma giydiği dönemde bir karşılaşmada attığı golden sonraki hareketine benzetildi. Balotelli, attığı golden sonra formasını sıyırarak altına giydiği tişörtte yazan ''Why always me'' yani ''Neden hep ben'' yazısını göstermişti.


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Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor Mario Balotelli
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