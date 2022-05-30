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SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Adana'da korkutan deprem! Büyüklüğü...

30.05.2022 21:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Adana'da korkutan bir deprem meydana geldi. Adana'nın Kozan ilçesinin merkez üssü olduğu depremin büyüklüğü 3.6 olarak açıklandı. 21.07'de gerçekleşen depremin derinliği ise 26.24 km olarak kaydedildi. İşte son dakika deprem haberinin detayları...

SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Adana'da korkutan deprem! Büyüklüğü...

Son dakika haberi: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığının verilerine göre, saat 21.07’de merkez üssü Adana’nın Kozan ilçesi olan, yerin 26,24 kilometre derinliğinde 3.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

İşte depremin gerçekleştiği yer:

depiç

İLÇEDE PANİK YAŞANDI

İlçede deprem hissedilirken kısa süreli panik yaşandı. Deprem, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı. Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise 3.6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü Osmaniye'nin Sumbas ilçesi, derinliğini ise 15.2 kilometre olarak açıkladı. (İHA/DHA)

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