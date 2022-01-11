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  4. SON DAKİKA | Ahmet Çalık'ın kaza yaptığı araçtan Konyaspor atkısı çıktı! Taraftarlardan Yeşil-beyazlı kulübe çağrı

SON DAKİKA | Ahmet Çalık'ın kaza yaptığı araçtan Konyaspor atkısı çıktı! Taraftarlardan Yeşil-beyazlı kulübe çağrı

11.01.2022 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ahmet Çakar'ın ölüm haberi spor camiasını yasa boğdu. 28 yaşındaki milli futbolcu bu sabah geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Taraflı tarafsız tüm spor camiası Ahmet Çalık'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşarken, kaza yerinden çekilen fotoğraflardaki bir detay yürekleri burktu. Çalık'ın aracından çıkarılan Konyaspor atkısının yer aldığı fotoğraf karesi Yeşil-beyazlı taraftarın gözlerini doldururken, futbolseverler kulüp yönetimine sosyal medyadan çağrı yaptı.

SON DAKİKA | Ahmet Çalık'ın kaza yaptığı araçtan Konyaspor atkısı çıktı! Taraftarlardan Yeşil-beyazlı kulübe çağrı
Ahmet Çalık

Ahmet Çalık

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Atiker Konyaspor
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Ahmet Çakar'ın hayatını kaybettiği kazayla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bu sabah saatlerinde Ankara Gölbaşı mevkiinde trafik kazası geçiren 28 yaşındaki milli futbolcunun ölüm haberi spor camiasını yasa boğdu. Ahmet Çalık için başta futbolcusu olduğu Konyaspor, eski takımı Galatasaray ve alt yapısında yetiştiği Gençlerbirliği olmak üzere futbol kulüpleri başsağlığı mesajı yayımladı.

AHMET ÇALIK'IN KAZA YAPTIĞI ARACIN SON HALİ

Bu sabah saat 09.00 sıralarında yaşanan kaza sonrası olay yerinden ilk fotoğraflar geldi. Tek başına seyahat ettiği belirlenen Ahmet Çalık'ın aracının taklalar atarak yol kenarındaki boş araziye savrulduğu görüldü.

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28 yaşındaki Çalık'ın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenilirken, kaza yerindeki bir fotoğraftaki detay ise gündem oldu.

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AHMET ÇALIK'IN KAZA YAPTIĞI ARAÇTAN ÇIKAN KONYASPOR ATKISI GÜNDEM OLDU

Ahmet Çalık'ın kaza yaptığı aracın içindeki kişisel eşyalar ekipler tarafından alınırken, bir jandarmanın elindeki Konyaspor atkısı sosyal medyada gündem oldu.

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Konyaspor taraftarı söz konusu fotoğraf karesini duygu dolu sözlerle paylaşırken, sosyal medyadan atılan mesajlarda kulüp yöneticilerine çağrı yapıldı.

GVDFG

Taraftarlar, Ahmet Çalık'ın aracından çıkan Konyaspor atkısını kulüp müzesine konulmasını istedi.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Konyaspor
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
lüks araç ve hız , Allah rahmet eylesin
Allah rahmet eylesin.Ailesine ve KONYASPOR camiasına baş sağlığı diliyorum.

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