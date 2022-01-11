SON DAKİKA | Ahmet Çalık'ın kaza yaptığı araçtan Konyaspor atkısı çıktı! Taraftarlardan Yeşil-beyazlı kulübe çağrı

Ahmet Çakar'ın hayatını kaybettiği kazayla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bu sabah saatlerinde Ankara Gölbaşı mevkiinde trafik kazası geçiren 28 yaşındaki milli futbolcunun ölüm haberi spor camiasını yasa boğdu. Ahmet Çalık için başta futbolcusu olduğu Konyaspor, eski takımı Galatasaray ve alt yapısında yetiştiği Gençlerbirliği olmak üzere futbol kulüpleri başsağlığı mesajı yayımladı.

AHMET ÇALIK'IN KAZA YAPTIĞI ARACIN SON HALİ

Bu sabah saat 09.00 sıralarında yaşanan kaza sonrası olay yerinden ilk fotoğraflar geldi. Tek başına seyahat ettiği belirlenen Ahmet Çalık'ın aracının taklalar atarak yol kenarındaki boş araziye savrulduğu görüldü.

28 yaşındaki Çalık'ın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenilirken, kaza yerindeki bir fotoğraftaki detay ise gündem oldu.

AHMET ÇALIK'IN KAZA YAPTIĞI ARAÇTAN ÇIKAN KONYASPOR ATKISI GÜNDEM OLDU

Ahmet Çalık'ın kaza yaptığı aracın içindeki kişisel eşyalar ekipler tarafından alınırken, bir jandarmanın elindeki Konyaspor atkısı sosyal medyada gündem oldu.

Konyaspor taraftarı söz konusu fotoğraf karesini duygu dolu sözlerle paylaşırken, sosyal medyadan atılan mesajlarda kulüp yöneticilerine çağrı yapıldı.

Taraftarlar, Ahmet Çalık'ın aracından çıkan Konyaspor atkısını kulüp müzesine konulmasını istedi.



