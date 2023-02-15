Son dakika | 'Aklınızdan bile geçirmeyin!' Kılıçdaroğlu üstüne basa basa vurguladı: Dikkat çeken 'seçim' çıkışı

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, basın toplantısı düzenleyerek deprem sürecinde yaşananlarla ilgili tepkilerini dile getirdi. "İnsanlarımız enkaz altında ölürken kahraman Mehmetçik'imiz kışlalarında bekletildi" diyen Kılıçdaroğlu, "Vefat edenlerin sayısı 30 bini geçti ama bir kişi bile istifa etmedi. Bu nasıl sorumluluk anlayışıdır?" diye konuştu. Üniversitelerin açılması yönünde çağrıda bulunan CHP lideri, deprem bölgesindeki öğrenciler için "Büyükşehirlere geleceklerse, söz veriyorum, bizim belediye başkanı olduğumuz büyükşehirlere gelenlerin tamamının yerleşim sorununu çözeceğiz" açıklamasında bulundu.
Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şu şekilde:
Gecelerdir uyumak mümkün değil, dehşet içindeyim. Duygularım karmakarışık. Bir vinç gelsin diye yıkıntı başında soğuktan titreyenleri gördüm ve onlarla birlikte üşüdüm. 'Devlet nerede' diye haykıranları gördüm. Vatandaşlarımızın kanı bu iktidarın elindedir. Başkanlık sistemini getirdi, 'tek adam' rejimi yönetimi felç etti.
İnsanlarımız enkaz altında ölürken kahraman Mehmetçik'imiz kışlalarında bekletildi. Kendi askerinden korkmak nasıl bir korkaklıktır?
Artık yetti. Milletin canına tak etti. Asrın felaketi demiş beyefendi. Bu ülke için asrın felaketi, tek adam rejimidir, Erdoğan'dır. Felaket üstüne felaket yaşadık. Halkımıza yaşatılan koordinasyonsuzluk asrın felaketi, ihaneti, cihaneti, iş bilmezliği, tedbirsizliğidir.
Saygın kuruluşlar açıklanandan çok fazla insanın hayatını kaybettiğinden bahsediyor. Vefat edenlerin sayısı 30 bini geçti ama bir kişi bile istifa etmedi. Bu nasıl sorumluluk anlayışıdır?
Seçimleri ertelemeye çalışıyorlar, rolü belli isimleri öne sürüyorlar. Bu ülkede seçimler zamanında olacak, savaş dışında ertelenemez. Savaş için bile kararı TBMM verir. YSK böyle bir talebi dillendirirse demokrasiye darbe talebiyle ortaya çıkmış olur. Aklınızdan bile geçirmeyin.
Erdoğan çıkmış, 'Bana 1 yıl daha verin' mesajıyla ortada. Bu ülke sana tam 20 yıl verdi.