Son dakika | 'Aklınızdan bile geçirmeyin!' Kılıçdaroğlu üstüne basa basa vurguladı: Dikkat çeken 'seçim' çıkışı

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, basın toplantısı düzenleyerek deprem sürecinde yaşananlarla ilgili tepkilerini dile getirdi. "İnsanlarımız enkaz altında ölürken kahraman Mehmetçik'imiz kışlalarında bekletildi" diyen Kılıçdaroğlu, "Vefat edenlerin sayısı 30 bini geçti ama bir kişi bile istifa etmedi. Bu nasıl sorumluluk anlayışıdır?" diye konuştu. Üniversitelerin açılması yönünde çağrıda bulunan CHP lideri, deprem bölgesindeki öğrenciler için "Büyükşehirlere geleceklerse, söz veriyorum, bizim belediye başkanı olduğumuz büyükşehirlere gelenlerin tamamının yerleşim sorununu çözeceğiz" açıklamasında bulundu.

"GECELERDİR UYUYAMIYORUM, DEHŞET İÇİNDEYİM"

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şu şekilde:

Gecelerdir uyumak mümkün değil, dehşet içindeyim. Duygularım karmakarışık. Bir vinç gelsin diye yıkıntı başında soğuktan titreyenleri gördüm ve onlarla birlikte üşüdüm. 'Devlet nerede' diye haykıranları gördüm. Vatandaşlarımızın kanı bu iktidarın elindedir. Başkanlık sistemini getirdi, 'tek adam' rejimi yönetimi felç etti.

Hiç kimse unutmasın, yaşadıklarımızın baş sorumlusu tek adamdır ve onun bu ülkeye dayattığı rejimdir. En kritik saatler tabii ki ilk 12, 24, 48 saat. İnsanlarımız donarak öldüler. Utanarak, üzülerek söylüyorum. İnsanlarımız ölürken onlar nasıl bu işi siyaset üstüne taşırız, sorumluluk almayız diye özel çaba harcadılar. Beceriksizlikleri on binlerce insanımızın canına mâl oldu.

"MEHMETÇİK'İMİZ KIŞLALARDA BEKLETİLDİ"

İnsanlarımız enkaz altında ölürken kahraman Mehmetçik'imiz kışlalarında bekletildi. Kendi askerinden korkmak nasıl bir korkaklıktır?

Sosyal medyada yasak getirdiler, ağırlaştırdılar. Ekiplerimiz VPN üzerinden harekete geçtiler ama gelen yardım taleplerinin yüzde 60'ı kesildi.

'İSTİFA' TEPKİSİ: BU NASIL SORUMLULUK ANLAYIŞIDIR?

Artık yetti. Milletin canına tak etti. Asrın felaketi demiş beyefendi. Bu ülke için asrın felaketi, tek adam rejimidir, Erdoğan'dır. Felaket üstüne felaket yaşadık. Halkımıza yaşatılan koordinasyonsuzluk asrın felaketi, ihaneti, cihaneti, iş bilmezliği, tedbirsizliğidir.

Saygın kuruluşlar açıklanandan çok fazla insanın hayatını kaybettiğinden bahsediyor. Vefat edenlerin sayısı 30 bini geçti ama bir kişi bile istifa etmedi. Bu nasıl sorumluluk anlayışıdır?

Size kim gidip 'Bunları denetlemeyin' talimatı verdi? Bu yıkılan binaların imzalarını kim attı? Hepsi ortaya çıkacak. Halkıma söz veriyorum, asla yakalarını bırakmayacağım ve tamamının hesabını soracağım.

"BİZİM BELEDİYELERİMİZİN OLDUĞU BÜYÜKŞEHİRLERE GELEN ÖĞRENCİLERİN YERLEŞİM SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ"

Şimdi de üniversitelerimizin ve öğrencilerimizin yurtlarına çökmeye çalışıyorlar. Turizm sektörümüzün kapasitesi 1 milyon 600 bin. Derhal üniversiteleri açın, öğrenciler yurtlarında kalsınlar. Büyükşehirlere geleceklerse, söz veriyorum, bizim belediye başkanı olduğumuz büyükşehirlere gelenlerin tamamının yerleşim sorununu çözeceğiz.

"SEÇİMLER ZAMANINDA OLACAK"