Bülent Arınç konuştu, kulisler hareketlendi! ‘Seçimler ertelenecek’ iddiası sonrası açıklamalar peş peşe geldi: AK Parti, CHP, İYİ Parti ve Gelecek Partisi...

Türkiye'yi yasa boğan depremler sonrası, 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimler hakkında yeni tartışmalar doğdu. İktidar kanadından seçimlerin ertelenmesi yönünde değerlendirmeler gelirken muhalefet buna karşı çıkıyor. Bülent Arınç'ın dün akşam seçimlerle ilgili yaptığı açıklama çok konuşuldu. Arınç'ın çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt gecikmedi. İYİ Parti ve Gelecek Partisinden de seçimlerin vaktinde yapılması gerektiği şeklinde söylemler sarf edilirken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı partinin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde seçimlerin olmadığını dile getirdi. İşte siyasilerin deprem sonrası seçim tarihiyle ilgili değerlendirmeleri...

AKŞENER: 14 MAYIS'A YETİŞMEZ, 18 HAZİRAN'A KALMAZ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener depremin 4. gününde Kahramanmaraş ziyareti sırasında "Seçimlerin 14 Mayıs’a yetişeceğini sanmıyorum ama 18 Haziran’a kalacağını sanıyorum" demişti.

AK PARTİ: NE BİZİM NE DE CUMHURBAŞKANIMIZIN GÜNDEMİ SEÇİM

Dün akşam saatlerinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, tv100'den Deniz Gürel'e yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Ne bizim gündemimizde ne de cumhurbaşkanımızın gündeminde böyle bir şey var. Hala enkaz altında yardım bekleyenler bizim gündemimiz. Şu anda seçimle ilgili siyasetin fikir yürütmesi abes ve iştigal. Türkiye bir hukuk devleti, hukuk çerçevesinde ne yapılması gerekiyorsa o şekilde seçim olacak. Şu an birtakım stratejiler düşünemeyiz, insanlığımızdan utanırız. OHAL ile ilgili seçim senaryolarının kanunla hukukla alakası yok. Son söz olarak depremin ilk gününden beri sahadayım. AK Parti’nin seçim işlerinden sorumlu başkanı olarak sayın Cumhurbaşkanımız’la bu konuyla ilgili hiçbir şey konuşmadık. Aramızda bile konuşulacak bir zaman değil.

ARINÇ: BİR DEFAYA MAHSUS OLMAK ÜZERE ERTELENMELİ

Bu sırada Bülent Arınç'ın sosyal medya hesabından paylaştığı seçim açıklaması gündem oldu. "Ne mayısta ne haziranda seçim olmaz, olamaz" ifadelerini kullanan Arınç, "Devlet bürokrasisinin vatandaşlarımızın yaralarına merhem olmasına odaklanması için seçimlerin ivedilikle ertelenmesi lazım" dedi.

Deprem felaketine işaret eden Arınç, açıklamasında "Belki de tarihimizin en acı felaketini yaşadığımız bugünlerde, ülke bir an evvel seçim stresinden kurtulmalıdır. Buna vatandaşımızın da bürokrasinin de siyasetin de ihtiyacı var" ifadelerine yer verdi.

Arınç ayrıca "Ne olursa olsun bu zaruret hali dolayısıyla seçimler bir defaya mahsus olmak üzere tehir edilmelidir" görüşünü dile getirdi.

ARINÇ'A MUHALEFETTEN ART ARDA YANIT GELDİ

Arınç'ın bu açıklamasına muhalefet kanadından peş peşe yanıtlar geldi. Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, sosyal medya hesabından Arınç'ın paylaşımını alıntılayarak şu açıklamayı yaptı:

"Sn. Başkan; Evet tarihimizin en acı dönemlerinden birini yaşıyoruz. Tartışmaları körükleyerek acımızı daha da büyütecek her girişim tarihi bir hata olur. Açık Anayasa hükmüne rağmen aksi yönde atılacak her adım, bizim ve milletimizin gözünde Sivil Darbe olarak değerlendirilir."

İYİ PARTİ: SEÇİMLER VAKTİNDE GERÇEKLEŞMELİ

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Seçim tarihiyle ilgili bazı açıklamalar kamuoyuna yansımaktadır. Elbette öncelikli hedefimiz yaralarımızın hemen sarılmasıdır. İşte hem bu sürecin ve ülke sorunlarının etkin çözümü hem de Anayasamıza göre seçimlerin vaktinde gerçekleşmesi İYİ Partinin temel yaklaşımı olacaktır" dedi.

"HAZİRAN SONRASI SEÇİMİ ZORLAMAK ANAYASAYI ZORLAMAK OLUR"

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray ise Cumhuriyet gazetesine yaptığı değerlendirmede "Seçimin ertelenmesi için savaş durumu gerekiyor. Bunun için de Meclis’ten karar çıkması gerekiyor. Bu haliyle seçimlerin erken yapılması imkanı da yok. Genel Başkanımız da zaten seçimlerin zamanında yapılması gerektiğini söyledi. Felaket bölgelerinde yapılacak çok şey var. Orada bir travma yaşandı. Bu nedenle Mayısta bir seçim olmaz. Haziran sonrası seçimi zorlamak demek anayasayı zorlamak olur" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU: NE DEMEK 'BİR DEFAYA MAHSUS'?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Bülent Arınç'ın açıklamasını gazeteci Murat Yetkin'e verdiği demeçle değerlendirdi. Anayasaya dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "savaş olmadığına göre seçimin ertelenemeyeceğini" belirtti.

Seçim tarihinin derhal belirlenmesi gerektiğini savunan Kılıçdaroğlu, "Seçimden kaçmanın zararını tüm ülke çekecektir" dedi.

Arınç'ın "Seçimler bir defaya mahsus olmak üzere tehir edilmelidir" sözlerine ilişkin Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

"Ne demek bir defaya mahsus? Bu ifade “bir kişiye bir sefere özgü bir hukuk normu oluşturalım” demektir. Demokrasilerde böyle bir anlayış yoktur. Kabile devletlerinde bile bu olmaz."

"SEÇİMDEN KAÇMA İRADESİ VAR"

Yapılacak ilk işin ivedilikle seçim tarihinin belirlenmesi gerektiği düşüncesini dile getiren Kılıçdaroğlu açıklamasında ayrıca şunları söyledi:

"Yarından tezi yok yapılması gereken şey seçim tarihinin belirlenmesidir. Seçimin ertelenmesi taleplerinin altında seçimden kaçma iradesi var."

