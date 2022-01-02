SON DAKİKA | Aksaray'da yılbaşı gecesi 7 kişinin öldüğü kazada yeni detaylar! İbre takılı kalmış

Son dakika: 2022'nin ilk dakikalarında Aksaray'dan geln haber kahretmişti. Merkeze bağlı Hatipoğlu köyü yolunda meydana gelen kazada, iki otomobil çarpışmış ve 7 kişi hayatını kaybetmişti. Feci kaza ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı...

Yeni yılın ilk dakikalarında merkeze bağlı Hatipoğlu köyü yolunda meydana gelen kazada, Yeşilova beldesinden gelen Nuri Bal (60) idaresindeki Almanya plakalı otomobil, kent merkezinden Yeşiltepe beldesine seyreden İbrahim Ergün (47) idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın şiddetiyle şarampole yuvarlanan otomobiller hurdaya döndü. Kazada her iki sürücü ile birlikte İbrahim Ergün'ün aracında bulunan eşi Semiha Ergün, kızları Rumeysa Ergün (12), Sümeyra Ergün, Leyla Uğurlu (22) ile torunları Asel Uğurlu (3) hayatını kaybetti.

AKSARAY'DAKİ KAZADA YENİ DETAYLAR

Feci kaza ile ilgili detaylar da ortaya çıktı. Ergün ailesinin kent merkezinde oturan kızları Cennet Bülbül'e misafirliğe gittikleri, daha sonra ise Yeşiltepe beldesindeki evlerine gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

ARACIN HIZ GÖSTERGESİ TAKILI KALMIŞ

Sabah Gazetesinde yer alan habere göre; Yeşilova beldesinde yaşayan diğer araç sürücüsü Nuri Bal'ın yapılan otopsisinde 2.43 promil alkollü olduğu tespit edildi. Bal'ın aracının hız göstergesinin 180'de takılı kaldığı öğrenildi.

CENAZELER GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Cenazeler, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işleminin ardından Yeşiltepe beldesine getirildi. Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından cenazeler, belde mezarlığına gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.



