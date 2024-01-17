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  4. SON DAKİKA | Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu yarına ertelendi

SON DAKİKA | Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu yarına ertelendi

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Haber / İçerik Editörü
17.01.2024 19:35 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu için nefesler tutulmuş, gözler saat 01.11'e çevrilmişti. Gelen son bilgilere göre uçuş yarına ertelendi. Uçuşun ertelenmesi ile ilgili SpaceX, "Axıom 3 uçuşu için 18 Ocak Perşembe gününü hedefliyoruz" açıklamasını yaptı.

SON DAKİKA | Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu yarına ertelendi

Ayrıntılar birazdan...

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