SON DAKİKA | Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu yarına ertelendi

Son dakika haberine göre Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu için nefesler tutulmuş, gözler saat 01.11'e çevrilmişti. Gelen son bilgilere göre uçuş yarına ertelendi. Uçuşun ertelenmesi ile ilgili SpaceX, "Axıom 3 uçuşu için 18 Ocak Perşembe gününü hedefliyoruz" açıklamasını yaptı.
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