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Son Dakika! Anayasa Mahkemesi'nden flaş HDP kararı

31.03.2021 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada, eksiklik tespit ettiği iddianameyi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iade etti.

Son Dakika! Anayasa Mahkemesi'nden flaş HDP kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu gündem toplantısında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin tarafından HDP'nin kapatılmasına ilişkin açılan davada ilk incelemeyi yaptı.

İddianamede usul eksiklikleri tespit eden Genel Kurul, eksikliklerin tamamlanması için başvurunun Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iadesine karar verdi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, eksikleri tamamlayarak iddianameyi Anayasa Mahkemesine sunmasının ardından yeniden ilk inceleme yapılacak. Genel Kurul, daha sonra belirlenecek bir günde tekrar toplanarak iddianamenin kabul edilip edilmediğine karar verecek.

(AA)

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HDP Halkların Demokratik Partisi

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