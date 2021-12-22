Son Dakika: Ankara'da halk otobüsü kayganlaşan yolda kaza yaptı! Aralarında öğrencilerinde olduğu çok sayıda yaralı var

Son dakika kaza haberi Ankara'dan geldi. Sincan ilçesinin Yenikent bölgesinde halk otobüsü kayganlaşan yolda kaza yaptı. Olay yerine ekipler sevk edilirken, içinde öğrencilerin de olduğu çok sayıda kişinin yaralandığı belirtiliyor. İşte Ankara'daki kaza haberiyle ilgili son dakika gelişmeleri...
Son dakika haberine göre; Ankara'da halk otobüsü kaza yaptı. Sincan ilçesinin Yenikent bölgesinde halk otobüsünün yaptığı kaza sonrası olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada yaralıların olduğu belirtiliyor.
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