Son Dakika: Ankara'da halk otobüsü kayganlaşan yolda kaza yaptı! Aralarında öğrencilerinde olduğu çok sayıda yaralı var

Son dakika haberine göre; Ankara'da halk otobüsü kaza yaptı. Sincan ilçesinin Yenikent bölgesinde halk otobüsünün yaptığı kaza sonrası olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada yaralıların olduğu belirtiliyor.

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