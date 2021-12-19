Son Dakika: Av tüfeğiyle 9 yıllık eşi Gülsüm Bilgiç'i öldürmüştü! Tutuklandı

Son dakika kadın cinayeti haberi Antalya'dan gelmişti. 28 yaşındaki Gülsüm Bigiç, 9 yıllık eşi tarafından av tüfeğiyle öldürülmüştü. Yaşanan korkunç olay sonrası polisi çağırarak teslim olan Metin Bilgiç, mahkemece tutuklandı.

GECE 02.00'DA KORKUNÇ OLAY

Demre'nin Karabucak Mahallesi'nde çiftçilik yapan Metin Bilgiç, dün saat 02.00 sıralarında, 9 yıldır evli olduğu Gülsüm Bilgiç ile bilinmeyen nedenle tartıştı.

ATEŞ EDİP, POLİSİ ÇAĞIRDI

Tartışmanın büyümesi üzerine Bilgiç, 7 yaşındaki kızının annesine, av tüfeğiyle ateş edip, polis çağırdı. Polisle birlikte eve gelen sağlık görevlileri, Gülsüm Bilgiç'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, Metin Bilgiç'i gözaltına aldı. Gülsüm Bilgiç'in cansız bedeni de Antalya Adlı Tıp Kurumu morguna götürüldü.

METİN BİLGİÇ TUTUKLANDI

Metin Bilgiç, emniyetteki işlemlerinin ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Bilgiç, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Gülsüm Bilgiç'in cenazesi ise toprağa verilmek üzere morgdan alındı.

(DHA)

