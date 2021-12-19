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  4. Son Dakika: Av tüfeğiyle 9 yıllık eşi Gülsüm Bilgiç'i öldürmüştü! Tutuklandı

Son Dakika: Av tüfeğiyle 9 yıllık eşi Gülsüm Bilgiç'i öldürmüştü! Tutuklandı

19.12.2021 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Antalya'da 9 yıllık eşini Gülsüm Bilgiç'i öldüren Metin Bilgiç tutuklandı. 7 yaşındaki çocuğunun annesini öldüren Metin Bilgiç, tartıştığı eşini av tüfeğiyle vurduktan sonra polisi çağırmıştı. Öte yandan Gülsüm Bilgiç'in cenazesinin ise toprağa verilmek üzere morgdan alındığı öğrenildi.

Son Dakika: Av tüfeğiyle 9 yıllık eşi Gülsüm Bilgiç'i öldürmüştü! Tutuklandı

Son dakika kadın cinayeti haberi Antalya'dan gelmişti. 28 yaşındaki Gülsüm Bigiç, 9 yıllık eşi tarafından av tüfeğiyle öldürülmüştü. Yaşanan korkunç olay sonrası polisi çağırarak teslim olan Metin Bilgiç, mahkemece tutuklandı.

GECE 02.00'DA KORKUNÇ OLAY

Demre'nin Karabucak Mahallesi'nde çiftçilik yapan Metin Bilgiç, dün saat 02.00 sıralarında, 9 yıldır evli olduğu Gülsüm Bilgiç ile bilinmeyen nedenle tartıştı.

ATEŞ EDİP, POLİSİ ÇAĞIRDI

Tartışmanın büyümesi üzerine Bilgiç, 7 yaşındaki kızının annesine, av tüfeğiyle ateş edip, polis çağırdı. Polisle birlikte eve gelen sağlık görevlileri, Gülsüm Bilgiç'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, Metin Bilgiç'i gözaltına aldı. Gülsüm Bilgiç'in cansız bedeni de Antalya Adlı Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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METİN BİLGİÇ TUTUKLANDI

Metin Bilgiç, emniyetteki işlemlerinin ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Bilgiç, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Gülsüm Bilgiç'in cenazesi ise toprağa verilmek üzere morgdan alındı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya kadın cinayeti
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