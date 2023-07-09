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  4. Son dakika: Bakan Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: TEM Otoyolu Ankara - İstanbul yönü trafiğe kapandı

Son dakika: Bakan Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: TEM Otoyolu Ankara - İstanbul yönü trafiğe kapandı

09.07.2023 21:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TEM Otoyolu'nda meydana gelen heyelan sebebiyle Ankara - İstanbul yönünün trafiğe kapandığını açıkladı.

Son dakika: Bakan Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: TEM Otoyolu Ankara - İstanbul yönü trafiğe kapandı

Son dakika haberine göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Ankara - İstanbul otoyolunun trafiğe kapandığını duyurdu.

Bakan Uraloğlu paylaşımında "Yoğun yağıştan dolayı Bolu Dağı Tüneli'nden sonra TEM Otoyolu'nda da meydana gelen heyelan sebebiyle Ankara - İstanbul yönü trafiğe kapanmıştır. Ankara'dan İstanbul'a giden sürücülerimiz Abant gişelerinden D- 100'e yönelmiş ve o güzergâhta yoğun bir trafik oluşmuştur. Ankara'dan İstanbul'a gidecek olan yol kullanıcılarının ikinci bir duyuruya kadar Ankara - Eskişehir - Bilecik - Sakarya istikametini kullanmaları gerekmektedir." ifadelerini kullandı.


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