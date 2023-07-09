Son dakika: Bakan Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: TEM Otoyolu Ankara - İstanbul yönü trafiğe kapandı

Son dakika haberine göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Ankara - İstanbul otoyolunun trafiğe kapandığını duyurdu.

Bakan Uraloğlu paylaşımında "Yoğun yağıştan dolayı Bolu Dağı Tüneli'nden sonra TEM Otoyolu'nda da meydana gelen heyelan sebebiyle Ankara - İstanbul yönü trafiğe kapanmıştır. Ankara'dan İstanbul'a giden sürücülerimiz Abant gişelerinden D- 100'e yönelmiş ve o güzergâhta yoğun bir trafik oluşmuştur. Ankara'dan İstanbul'a gidecek olan yol kullanıcılarının ikinci bir duyuruya kadar Ankara - Eskişehir - Bilecik - Sakarya istikametini kullanmaları gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Yoğun yağıştan dolayı #BoluDağıTüneli'nden sonra TEM Otoyolu'nda da meydana gelen heyelan sebebiyle Ankara - İstanbul yönü trafiğe kapanmıştır.



Ankara'dan İstanbul'a giden sürücülerimiz Abant gişelerinden D- 100'e yönelmiş ve o güzergâhta yoğun bir trafik oluşmuştur.



Ankara'dan… — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) July 9, 2023



