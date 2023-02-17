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  4. SON DAKİKA | Bakan Akar duyurdu! 10 bin 900 askere sıla izni verildi

SON DAKİKA | Bakan Akar duyurdu! 10 bin 900 askere sıla izni verildi

17.02.2023 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, deprem felaketinin etkilediği bölgelerde ikamet eden veya ailesi buralarda yaşayan 10 bin 900 er, erbaş ve personele sıla izni verildiğini duyurdu. Bakan Akar, 'erken terhis' iddialarını ise kesin bir dille yalanladı. İşte Bakan Akar'ın o açıklamaları...

SON DAKİKA | Bakan Akar duyurdu! 10 bin 900 askere sıla izni verildi

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, deprem bölgesindeki çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Akar'ın açıklamaları şu şekilde;

ABD, Endonezya, Hollanda, İngiltere, Katar ve Norveç’in görevlendirdiği uçak ve helikopterlerle birlikte 65 uçak, 66 helikopter, 41 İHA/TİHA ile toplam 2 bin 602 sorti yapıldı. Bu büyük, ciddi bir rakam. Bu uçuşlarla 32 ilçe 152 köye de yardım ulaştırıldı.

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ASKERLERE SILA İZNİ

Depremin etkilediği bölgelerde ikamet eden veya ailesi buralarda yaşayan 10 bin 900 er, erbaş ve personele sıla izni verdik.

ERKEN TERHİS İDDİALARI

Erken terhis söz konusu değil. Bizim terörle mücadelemiz, hudut güvenliği faaliyetlerimiz, semalarda, denizlerde, yurt dışındaki görevlerimiz aksaksız eksiz devam ediyor.

DHA

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deprem Asker Hulusi Akar son dakika

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