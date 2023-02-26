HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | Bakan Özer duyurdu! 'Adana'da eğitim öğretimi 13 Mart'a erteliyoruz'

SON DAKİKA | Bakan Özer duyurdu! 'Adana'da eğitim öğretimi 13 Mart'a erteliyoruz'

26.02.2023 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Adana'da yaptığı açıklamada yeni gelişmeyi duyurdu. Bakan Özer Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana'da eğitim ve öğretime başlama tarihinin 13 Mart'a ertelendiğini açıkladı. Özer konuşmasında "Yeni verilere göre Adana'da eğitim öğretimi 13 Mart tarihine kadar erteliyoruz" dedi. Deprem bölgesindeki okulların açılış tarihiyle ilgili önceki açıklamada illerin 3 kategoriye ayrıldığı söylenmiş, Adana için de 1 Mart tarihi verilmişti.

SON DAKİKA | Bakan Özer duyurdu! 'Adana'da eğitim öğretimi 13 Mart'a erteliyoruz'

Son dakika haberi: Adana'da okullar ne zaman açılacak? Daha önce Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından, deprem bölgesi olan Adana'da okulların açılacağı tarih 1 Mart olarak açıklanmıştı. Ancak Adana'da okulların eğitim öğretime başlangıç tarihiyle ilgili yeni bir gelişme oldu. Gelişmeyi Bakan Özer duyurdu. İşte son dakika gelişmesinin tüm detayları...

"13 MART'A ERTEDİK"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, açıklamasında "Adana'da 1 Mart itibarıyla eğitime başlayacağımızı açıklamıştık. Başlangıç tarihini 13 Mart'a ertelemiş bulunuyoruz." dedi.

thumbs_b_c_61ae807e79d444a1c66b97b14cddc7a1

Deprem bölgesinde okulların açılacağı tarihler belli oldu! Deprem bölgesinde okulların açılacağı tarihler belli oldu!

İLLER 3 KATEGORİYE AYRILMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Bakan Özer, deprem bölgesindeki okulların açılış tarihiyle ilgili açıklama yapmıştı. Valiler, il millî eğitim müdürleri ile kapsamlı bir değerlendirme sonrasında 10 ili 3 kategoriye ayırdıklarını açıklayan Bakan Özer, şunları kaydetmişti: "Birinci kategoride Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa yer alıyor. Bu illerimizde merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart tarihi itibarıyla eğitim öğretime başlıyoruz. İkinci kategoride Gaziantep ve Osmaniye yer alıyor. Bu illerimizde eğitim öğretime 1 Mart tarihine kadar verilen arayı 13 Mart'a kadar uzatıyoruz. Üçüncü kategoride ise Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay yer alıyor. Bu illerimizde de 1 Mart tarihine kadar verdiğimiz eğitim öğretime ertelemeyi 27 Mart tarihine kadar uzatıyoruz."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
94 yıllık Alman Köprüsü depremde yıkılmadı94 yıllık Alman Köprüsü depremde yıkılmadı
Ağrı’da esrarengiz görüntü! Yerden gökyüzüne doğru yükseldi...Ağrı’da esrarengiz görüntü! Yerden gökyüzüne doğru yükseldi...
Korkutan görüntüler! 3 ev hasar gördü, 1,5 metrelik yarıklar oluştuKorkutan görüntüler! 3 ev hasar gördü, 1,5 metrelik yarıklar oluştu
Anahtar Kelimeler:
Adana Mahmut Özer

En Çok Okunan Haberler

Son haliyle ağızları açık bıraktı

Son haliyle ağızları açık bıraktı

SGK'larda dikkat çeken EYT hazırlığı: Masa ve tablolar...

SGK'larda dikkat çeken EYT hazırlığı: Masa ve tablolar...

'Deprem riski en düşük olan il' diyerek haritadaki o yeri işaret etti

'Deprem riski en düşük olan il' diyerek haritadaki o yeri işaret etti

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'hazırım' mesajı!

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'hazırım' mesajı!

Alt katlarında fırın, pizzacı ve pastane bulunan binalar için uyarı

Alt katlarında fırın, pizzacı ve pastane bulunan binalar için uyarı

Yargıtay’dan emsal deprem kararı! Belediye başkanı suçlu sayıldı

Yargıtay’dan emsal deprem kararı! Belediye başkanı suçlu sayıldı

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Mutfakların yıldızı! Onunla yapılan yemekler hem çok sağlıklı hem de zahmetsiz

Mutfakların yıldızı! Onunla yapılan yemekler hem çok sağlıklı hem de zahmetsiz

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

En çok satanlarda zirvede, her bütçeye ve beğeniye uygun! İşte en sevilen o kulaklıklar

En çok satanlarda zirvede, her bütçeye ve beğeniye uygun! İşte en sevilen o kulaklıklar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.