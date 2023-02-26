SON DAKİKA | Bakan Özer duyurdu! 'Adana'da eğitim öğretimi 13 Mart'a erteliyoruz'

Son dakika haberi: Adana'da okullar ne zaman açılacak? Daha önce Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından, deprem bölgesi olan Adana'da okulların açılacağı tarih 1 Mart olarak açıklanmıştı. Ancak Adana'da okulların eğitim öğretime başlangıç tarihiyle ilgili yeni bir gelişme oldu. Gelişmeyi Bakan Özer duyurdu. İşte son dakika gelişmesinin tüm detayları...

"13 MART'A ERTEDİK"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, açıklamasında "Adana'da 1 Mart itibarıyla eğitime başlayacağımızı açıklamıştık. Başlangıç tarihini 13 Mart'a ertelemiş bulunuyoruz." dedi.

İLLER 3 KATEGORİYE AYRILMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Bakan Özer, deprem bölgesindeki okulların açılış tarihiyle ilgili açıklama yapmıştı. Valiler, il millî eğitim müdürleri ile kapsamlı bir değerlendirme sonrasında 10 ili 3 kategoriye ayırdıklarını açıklayan Bakan Özer, şunları kaydetmişti: "Birinci kategoride Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa yer alıyor. Bu illerimizde merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart tarihi itibarıyla eğitim öğretime başlıyoruz. İkinci kategoride Gaziantep ve Osmaniye yer alıyor. Bu illerimizde eğitim öğretime 1 Mart tarihine kadar verilen arayı 13 Mart'a kadar uzatıyoruz. Üçüncü kategoride ise Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay yer alıyor. Bu illerimizde de 1 Mart tarihine kadar verdiğimiz eğitim öğretime ertelemeyi 27 Mart tarihine kadar uzatıyoruz."



