SON DAKİKA: Bakan Özer duyurdu! İşte Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Kilis, Adana, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da okullarda son durum

Son dakika haberi: Bakan Özer, deprem bölgesinde eğitime verilen ara ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Buna göre Bakan Özer, deprem bölgesindeki okulların açılış tarihini duyurdu.
Bakan Özer'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:
10 ilimizi üç kategoriye ayırdık.
Rehber öğretmenlerimiz ve psikolojik danışmanlarımız çocuklarımızı normalleştirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bakanlık olarak her türlü imkanlarımızı kullanacağız. Sağlam raporu olmayan hiçbir binada eğitim ve öğretimi başlatmayacağız. Bakanlığımız 6 Şubat tarihinden itibaren tüm imkanları ile sahada. Tüm MEB camiası bu zorlu günlerde ellerinden gelen tüm çabayı sarf etti.
İnşallah eğitim yoluyla 10 ilimizi normalleştirmek için biz her türlü imkanı vatandaşlarımıza sağlamaya devam edeceğiz.