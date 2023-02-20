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  4. SON DAKİKA: Bakan Özer duyurdu! İşte Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Kilis, Adana, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da okullarda son durum

SON DAKİKA: Bakan Özer duyurdu! İşte Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Kilis, Adana, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da okullarda son durum

20.02.2023 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulunuyor. Bakan Özer deprem bölgesindeki okulların açılış tarihini açıkladı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

SON DAKİKA: Bakan Özer duyurdu! İşte Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Kilis, Adana, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da okullarda son durum

Son dakika haberi: Bakan Özer, deprem bölgesinde eğitime verilen ara ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Buna göre Bakan Özer, deprem bölgesindeki okulların açılış tarihini duyurdu.

Bakan Özer'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

10 ilimizi üç kategoriye ayırdık.

  1. kategoride Kilis, Adana, Şanlıurfa ve Diyarbakır yer alıyor. (1 Mart'ta okullar açılıyor)
  2. kategori Gaziantep - Osmaniye (13 Mart'a kadar uzattık)
  3. kategori Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay (27 Mart'a kadar uzattık)

"SAĞLAM RAPORU OLMAYAN HİÇBİR BİNADA EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ BAŞLATMAYACAĞIZ"

Rehber öğretmenlerimiz ve psikolojik danışmanlarımız çocuklarımızı normalleştirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bakanlık olarak her türlü imkanlarımızı kullanacağız. Sağlam raporu olmayan hiçbir binada eğitim ve öğretimi başlatmayacağız. Bakanlığımız 6 Şubat tarihinden itibaren tüm imkanları ile sahada. Tüm MEB camiası bu zorlu günlerde ellerinden gelen tüm çabayı sarf etti.

İnşallah eğitim yoluyla 10 ilimizi normalleştirmek için biz her türlü imkanı vatandaşlarımıza sağlamaya devam edeceğiz.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer

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