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Son dakika: Beşiktaş'ta zincirleme kaza! Çok sayıda araç birbirine girdi

12.05.2022 02:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, İstanbul Beşiktaş’ta 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan 2 kişi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazaya sebebiyet veren lüks otomobilinin şoförü ise kaza yerinden kaçtı. Kaza nedeniyle Sarıyer istikametinde yoğun trafik oluştu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Beşiktaş'ta zincirleme kaza! Çok sayıda araç birbirine girdi

Son dakika haberi... İstanbul Beşiktaş'ta 7 aracın karıştığı zincirleme kazada cadde savaş alanına dönerken, aşırı hızlı olduğu için kazaya yol açtığı iddia edilen lüks otomobilin sürücüsü kayıplara karıştı. Kazada, 2 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 00.00 sıralarında Yıldız Mahallesi, Barbaros Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ve aşırı hızlı olduğu belirtilen 34 NGZ 97 plakalı lüks otomobil, Yıldız Kavşağı Levent istikametinde aynı yönde seyreden 34 TDH 07 plakalı taksiye çarptı.

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Çarpmanın etkisiyle savrulan taksi ve lüks otomobil, aynı istikamette seyir halindeki 5 aracın daha kaza yapmasına neden oldu.

LÜKS OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ KAYIPLARA KARIŞTI

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmalarda, zincirleme kazaya neden olduğu iddia edilen 34 NGZ 97 plakalı lüks otomobilin sürücüsü bulunamadı. Polis olay yerinden kaçtığı belirlenen sürücünün bulunması için çalışma başlattı.

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TAKSİ SÜRÜCÜSÜ ARAÇTA SIKIŞTI

Lüks otomobilin çarptığı taksi, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu önünde bulunan araçlara çarptıktan sonra takla attı. Taksi sürücüsü araçta sıkışırken, olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmalarının ardından sıkıştığı yerden kurtarıldı. 7 aracın karıştığı kazada taksi sürücüsüyle birlikte 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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GÖRGÜ TANIĞI YAŞANANLARI ANLATTI

Kazadan son anda kurtulan taksi sürücüsü yaşananları anlattı. 34 NGZ 97 plakalı lüks otomobilin aşırı hızlı olduğunu belirten taksi sürücüsü, “Çok hızlı bir şekilde geliyordu. Benim sağımda da bir minibüs vardı. Arabanın geçmesi mümkün değildi. Baktım o araya girmeye çalışıyor, ben sola kırarak kendimi kurtardım. Su birikintisine girdi. Duramadı taksiye vurdu. Akabinde komple 5 arabayı bir birine kattı. Bütün olayın sorumlusu da sebebi de lüks otomobildir. Çok hızlıydı. Öyle bir hız yok sonuçta, yokuş çıkıyorsun. Bu birikintisi de var böyle bir hız yapma şansın yokö şeklinde konuştu.

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KAZA NEDENİYLE TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI

Kaza nedeniyle Barbaros Bulvarı, Levent istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Polis ekipleri tarafından tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik, kazaya karışan araçların çekicilerle olay yerinden kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Beşiktaş İlçesi
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