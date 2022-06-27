SON DAKİKA | Birçok il için kırmızı alarm, ekipler teyakkuza geçti! Meteoroloji uyardı, bu bölgelerde yaşayanlar dikkat: Çok kuvvetli olacak (27 Haziran 2022 yurtta hava durumu)

Son dakika: Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yağmur, sel ve kuvvetli rüzgar uyarısı geldi. Meteorolojinin 27 Haziran verilerine göre Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop için kırmızı alarm verildi. Vatandaşlar geceden itibaren sel nöbetleri tutmaya başlarken Zonguldak ve Düzce'de engelli ve hamile kamu personeli bugün idari izinli sayılacak, Sinop'ta ise 3 köy tedbir amaçlı boşaltıldı. Meteoroloji yaptığı açıklamada vatandaşların, ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını istedi. İşte son dakika haberinin detayları...

BUGÜN (27 HAZİRAN) YURTTA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Kütahya, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Muş çevreleri ile Adana'nın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ankara, Kırıkkale, Yozgat ve Tokat çevrelerinde kuvvetli; Sakarya, Bolu, Düzce, Çankırı, Çorum ve Amasya çevreleri ile Samsun'un batısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli; Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük ve Sinop çevrelerinde aşırı olması bekleniyor.

HIZI 60 KM'YE KADAR ÇIKACAK

Hava sıcaklığının Marmara, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Batı Karadeniz’de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

Meteoroloji, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop için kırmızı, Sakarya, Bolu, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun için turuncu, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik, Ankara, Sivas ve Ordu için ise sarı uyarıda bulundu.

AŞIRI YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük ve Sinop çevrelerinde aşırı olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇOK KUVVETLİ VE ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Sakarya, Bolu, Düzce, Çankırı, Çorum ve Amasya çevreleri ile Samsun'un batısında çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Ankara, Kırıkkale, Yozgat ve Tokat çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ZONGULDAK'TA SEL NÖBETİ

Zonguldak'ta gece saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan kuvvetli sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Polis ve jandarma ekipleri merkezi konumda sık sık devriye atarak vatandaşları uyardı. Birçok vatandaş iş yerlerini su basmamasi için önlem aldı

Etkili olması beklenen sağanak yağmur için AFAD, belediye ve itfaiye ekipleri ve birçok vatandaş sel nöbeti tuttu.

SİNOP'TA EKİPLER TEYAKKUZA GEÇTİ, 3 KÖY BOŞALTILDI

Metrekareye 100 kilogram üzeri yağış düşmesi beklenen Sinop’ta kırmız alarm verildi. Meteorolojik uyarının ardından geçen yıl sel felaketinin yaşandığı Ayancık ilçesinde ve Sinop genelinde ekipler teyakkuza geçti.

Edinilen bilgiye göre, geçen yıl yaşanan selde 40 evin yıkıldığı Babaçay Köyü ile Söküçayırı Köyü Kazköy Mahallesi ve Zaviye Köyü Çay Mahallesi tedbir amaçlı boşaltıldı. Bu köylerde kalacak yer talebinde bulunan 3 vatandaş ile DSİ, AFAD ve köy yolları inşaatında çalışan firmalardan 22 kişi olmak üzere toplam 25 kişi gerekli ihtiyaçları da karşılanarak Ayancık MTAL Yurdu’na yerleştirildi.

İlçede güvenli olarak değerlendirilen Ayancık Atatürk Anadolu Lisesi ile İnönü İlkokulu bahçeleri kamu araçları için tahsis edildi. Olası durumlara hazırlık olarak Ayancık Stadı da helikopterler için hazır hale getirildi.

Sinop Valiliği koordinasyonunda Ayancık Kaymakamlığı, Ayancık Belediyesi ve tüm kamu kurumlarının teyakkuz halinde beklediği öğrenildi.

İKİ İLDE ENGELLİ VE HAMİLE KAMU ÇALIŞANLARINA 1 GÜN İDARİ İZİN

Zonguldak ve Düzce'de etkili olması beklenen kuvvetli yağış nedeniyle engelli ve hamile kamu görevlilerinin bugün idari izinli sayılacağını bildirdi.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Edirne çevreleri ile yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sakarya çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

BALIKESİR 17°C, 30°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

EDİRNE 18°C, 32°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 19°C, 28°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 17°C, 28°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla İç Ege'nin çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 18°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 22°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA 11°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 21°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu, zamanla iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Osmaniye'nin kuzey çevreleri ile yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Kahramanmaraş, Osmaniye ve Adana'nın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 21°C, 32°C

Az bulutlu, zamanla iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 26°C, 34°C

Az bulutlu

HATAY 21°C, 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

MERSİN 23°C, 31°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Ankara, Kırıkkale ve Yozgat çevrelerinde kuvvetli, Çankırı çevrelerinden çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

ANKARA 14°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI 14°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinden itibaren çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 13°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 15°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bolu ve Düzce çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli; Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük ve Sinop çevrelerinde aşırı olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 19°C

Çok bulutlu, çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 16°C, 24°C

Çok bulutlu, çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 11°C, 20°C

Çok bulutlu, çok kuvvetli ve şiddetli yer yer aşırı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 18°C, 24°C

Çok bulutlu, çok kuvvetli ve şiddetli yer yer aşırı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Tokat çevrelerinde kuvvetli; Çorum ve Amasya çevreleri ile Samsun'un batısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

AMASYA 13°C, 20°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

ÇORUM 12°C, 19°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

SAMSUN 18°C, 25°C

Çok bulutlu, batı ilçeleri çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 19°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzeydoğu kesimleri ile yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimleri ve Muş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 6°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 8°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 15°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

VAN 12°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 17°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 17°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 20°C, 32°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA 21°C, 33°C

Az bulutlu





