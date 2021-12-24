HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika... Boşanma davalarında flaş gelişme! Yeni sistem geliyor...

Son dakika... Boşanma davalarında flaş gelişme! Yeni sistem geliyor...

24.12.2021 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Bakanlığı’nın çalışmalarını sürdürdüğü boşanma davalarındaki nafaka düzenlemesinde sona gelindi. Boşanan kadına evlilik süresi kadar nafaka ve sonra devlet desteği modeli gündeme gelirken 'aile arabuluculuğu' sistemi de gelebilir. İşte nafakaya yeni formülün detayları...

Son dakika... Boşanma davalarında flaş gelişme! Yeni sistem geliyor...

Adalet Bakanlığı’ndan gelen son dakika haberine göre uzun süredir çalışmaları devam eden "nafaka" düzenlemesini, 2022 yılı içinde Meclis gündemine getirmeye hazırlanıyor. Yapılan alternatifli çalışmaya göre, aile mahkemeleri boşanmış erkeğin, eski eşine evlilik süresi ya da evlilik süresinin yarısı kadar bir müddet nafaka ödemesine karar verebilecek.

Milliyet’ten Ayşegül Kahvecioğlu’nun haberine göre; kadının nafakanın sona erdiği tarih itibarıyla gelirden yoksun olması durumunda ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üzerinden nafaka ödemesini devlet üstlenecek.

‘MUHATAPLIK YAŞANMASIN’

Bakanlık ve AK Parti kaynakları pek çok kadının boşanma sonrası "nafaka" ile geçinmek durumunda kaldığını belirterek, "Erkekler nafakadan şikâyet edebiliyor. Ancak bizim kadının nafakasız kalmayacağı bir sistemi kurgulamamız gerekiyor. Örneğin kadın 45 yaşında, boşanmış. İşi yok, eğitimi yok. Bir anlamda eşine güvenmiş. Boşanınca bir anda ortada kalıyor. Bunun önüne geçmemiz şart. Diğer taraftan erkeğin de ilanihaye nafaka ödemesi yerine önünü görebilmesini sağlayacak bir sınırın çizilmesi gerekiyor" değerlendirmesini yapıyor.

Bakanlığın alternatifli çalışmasına göre, aile mahkemelerinin boşanmış erkeğin, eski eşine evlilik süresi ya da evlilik süresinin yarısı kadar bir müddet nafaka ödemesine karar vermesi; kadının nafakanın sona erdiği tarih itibarıyla gelirden yoksun olması durumunda ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üzerinden nafaka ödemesini devletin üstlenmesi planlanıyor. Kaynaklar, henüz çalışmaları süren bu modelle ilgili, "Böyle bir düzenlemenin bütçeye yükü üzerinde çalışıyoruz. Konunun gecikmesinin sebebi de bu. Temel prensibimiz, kadının mağdur olmaması. Nafaka konusu, kadına yönelik şiddetin de en önemli sebeplerinden birisi. Kadın, boşandığı eşiyle bu yönde bir muhataplık yaşamasın ama nafakasını da almaya devam etsin istiyoruz" ifadelerini kullanıyor.

ÖNCE BOŞANMA, VELAYET, NAFAKA SONRA TAZMİNAT

Bakanlık aile mahkemelerinin boşanma davalarında tarafların boşanmasına, çocuk varsa velayetinin kimde olacağına ve ne kadar nafaka ödeneceğine öncelikli olarak karar vermesi; davanın çekişmeli kısımlarının ise sonraya bırakılmasını sağlayacak bir düzenlemeyi daha gündemine aldı. Bu çerçevede şiddet içermeyen dava dosyalarında “aile arabuluculuğu” sisteminin devreye sokulması da planlanıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Hülya Avşar'a laf söyleyenin ayağını ısırırım!""Hülya Avşar'a laf söyleyenin ayağını ısırırım!"
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
Eğitimde büyük atılım! Bakan Özer "tarih olacak" diyerek duyurduEğitimde büyük atılım! Bakan Özer "tarih olacak" diyerek duyurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yeni ücretler belli oldu! 1 Ocak'ta başlayacak

Yeni ücretler belli oldu! 1 Ocak'ta başlayacak

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni dönem! Detaylar ortaya çıktı...

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni dönem! Detaylar ortaya çıktı...

Çay koyup namaza gitti, geri döndüğünde gözlerine inanamadı

Çay koyup namaza gitti, geri döndüğünde gözlerine inanamadı

Tutuklandı! Yaptırdığı aşı sayısı dudak uçuklattı

Tutuklandı! Yaptırdığı aşı sayısı dudak uçuklattı

12 yıldır teşhis konulamadı! 5 çocuk babası adamın hayatı altüst oldu

12 yıldır teşhis konulamadı! 5 çocuk babası adamın hayatı altüst oldu

Son Dakika: Resmî Gazete'de yayımlandı! Yüzlerce terör örgütü üyesinin mal varlığı donduruldu

Son Dakika: Resmî Gazete'de yayımlandı! Yüzlerce terör örgütü üyesinin mal varlığı donduruldu

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan laptopların çaresi

Fazla ısınan laptopların çaresi

Bakan Koca duyurdu! Yerli aşı TURKOVAC için acil kullanım onayı verildi

Bakan Koca duyurdu! Yerli aşı TURKOVAC için acil kullanım onayı verildi

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir atılımın içindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir atılımın içindeyiz

Bu haber herkesi ilgilendiriyor! "Dalga değil tsunami geliyor"

Bu haber herkesi ilgilendiriyor! "Dalga değil tsunami geliyor"

Otomobilde kur indirimi! İşte model model fiyatlar...

Otomobilde kur indirimi! İşte model model fiyatlar...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.