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  4. SON DAKİKA: Davadan sonra açıklama yapan Ekrem İmamoğlu'ndan çok konuşulacak sözler! 'Onları hıçkıra hıçkıra ağlatacağız'

SON DAKİKA: Davadan sonra açıklama yapan Ekrem İmamoğlu'ndan çok konuşulacak sözler! 'Onları hıçkıra hıçkıra ağlatacağız'

01.06.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Yaşanan dava süreciyle ilgili basın toplantısı düzenleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti'nin siyasi kadrolarıyla ilgili dikkat çeken iddialar dile getirdi. Uzun zamandır yargının muhalefeti bastırmak için silah gibi kullanıldığını belirten Ekrem İmamoğlu, 'Tüm istenilen şey toplumu germek. Ağlamaya alıştılar. Önümüzdeki seçimde onları hıçkıra hıçkıra ağlatacağız.' dedi.

SON DAKİKA: Davadan sonra açıklama yapan Ekrem İmamoğlu'ndan çok konuşulacak sözler! 'Onları hıçkıra hıçkıra ağlatacağız'

Son dakika: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada bugün kritik bir gelişme yaşandı. YSK Başkanı ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu hakkında bugün kararın çıkması bekleniyordu. Kritik dava için çok sayıda kişi Anadolu Adalet Sarayı'na gelirken, adliye önünde ve içinde yoğun bir kalabalık oluştu. Kararın açıklanması beklenirken sürpriz bir gelişme yaşandı. Mahkeme İmamoğlu'yla ilgili kararını açıklamadı ve duruşmayı 21 Eylül'e erteledi.

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SON DAKİKA: İMAMOĞLU'NDAN ÇOK KONUŞULACAK SÖZLER!

Söz konusu gündemle ilgili İBB Başkanı İmamoğlu'ndan açıklama geldi. İmamoğlu yaptığı açıklamada "Şu an iktidarın mevcut kadroları bile bu yapılanları anlamakta güçlük çekiyorlar, onlar da anlam veremiyor. Tek dertleri ekonominin durumunu unutturmak" dedi.

Basın mensuplarının karşısına geçen İmamoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

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"Desteğini sunan vatandaşlarımıza siyasi yol arkadaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. 6'lı masada bulunan milletvekilleri, il başkanları bize eşlik etti. Çok mutlu oldum. 4 yıla kadar hapsim ve siyasi yasaklı olmam istendi. Bu süreçte hukukun bu şekilde bir mahkemeyi açıyor olması bile talihsizlik. Hepimizi üzmüştür. Uzun zamandır muhalefeti bastırmak için yargıyı silah gibi kullanma geleneği oluştu. Tek kişi de ben değilim. Son bir ayda yaşadıklarımıza bakalım. Gezi davasında yıllarca hapis cezası verilmiş yol arkadaşlarım var. Yine il başkanımız Sayın Canan Kaftancıoğlu davası... Hakkında bir başka dava da yarın görülecek.

Genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan linç girişimine verilen cezalarla kıyaslıyoruz. Bütün bunların yegane nedeni toplumu germek, bunu istiyorlar.

İMAMOĞLU: 'DİKKATLERİ DAĞITMAK İSTİYORLAR'

Geçmişte gayet samimi duygularla bu insanlara oy veren vatandaşlarımız bile bu yapılanları anlamıyor. Şu an iktidarın mevcut kadroları bile bu yapılanları anlamakta güçlük çekiyorlar, onlar da anlam veremiyor. Dikkatleri dağıtmak istiyorlar. Suni gündem yaratmak istiyorlar. Adalet duygusu noktasında hepimizin başını eğen bir durum. Sanki her yol mübahmış gibi hareket ediyorlar. İktidar her şeyi diyebilir, muhalefet herhangi bir şey söylese hemen yargı önüne geliyor.

"SEÇİMDE ONLARI AĞLATACAĞIZ"

Topluma korku salmak, kendilerine karşı olan insanları bertaraf etme niyetindeler. Çok beklerler! Böyle bir şeyi asla ve asla başaramayacaklar. Bu halk da çok zeki, kaos yaratma çabalarınıza asla geçit vermeyecekler. Bu millet yine el ele kardeşçe sandığa gidecek, ülkeden esirgediğiniz adaleti tesis edecek.

Yapılan bütün hamleler toplum arasındaki bağlarımızı güçlendiriyor, sizin gerçek yüzünüzü ortaya çıkarıyor. Tek derdiniz ekonomiyi ve yolsuzlukları unutturmak. Alıştılar ağlamaya. Onları önümüzdeki seçimde hıçkıra hıçkıra ağlatacağız."

SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada sürpriz gelişme! Karar beklenirken, erteleme geldiSON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada sürpriz gelişme! Karar beklenirken, erteleme geldi


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Ekrem İmamoğlu İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi son dakika haberi
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sonuna kadar yanındayız sayın başkanım

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