HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | Canan Kaftancıoğlu hakkında karar

SON DAKİKA | Canan Kaftancıoğlu hakkında karar

02.06.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Sezgin Baran Korkmaz’ın holdingiyle ilgili bilgilerin yer aldığı ‘SaBıKa Holding’ başlıklı broşür nedeniyle hakim karşısına çıkan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili karar verildi. Mahkemede Kaftancoğlu'nun beraatine karar verdi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Canan Kaftancıoğlu hakkında karar

Son dakika: CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Sezgin Baran Korkmaz’ın holdingiyle ilgili bilgilerin yer aldığı ‘SaBıKa Holding’ başlıklı broşür nedeniyle hakim karşısına çıktı.

Canan Kaftancıoğlu için mahkemeden beraat kararı çıktı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kan donduran olay! Uzman çavuş, araçta öldürülmüş halde bulunduKan donduran olay! Uzman çavuş, araçta öldürülmüş halde bulundu
NATO'dan flaş açıklama! Türkiye de dahil...NATO'dan flaş açıklama! Türkiye de dahil...
İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya: "Sulu göz birisiymiş"İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya: "Sulu göz birisiymiş"
Anahtar Kelimeler:
Canan Kaftancıoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin ve motorine bir zam daha! Araç sahiplerine kötü haber: Yüzde 200'ü geçti

Benzin ve motorine bir zam daha! Araç sahiplerine kötü haber: Yüzde 200'ü geçti

İşte sosyal medyanın konuştuğu kadın: "Aboo, 2 milyar mı..."

İşte sosyal medyanın konuştuğu kadın: "Aboo, 2 milyar mı..."

Kız arkadaşını rehin alan şüpheliyi vuran komiser ilk defa konuştu!

Kız arkadaşını rehin alan şüpheliyi vuran komiser ilk defa konuştu!

Bebek'te suya verdiği parayı söyleyip isyan etti

Bebek'te suya verdiği parayı söyleyip isyan etti

KONDA’nın o anketi gerçek mi? İşte detaylar...

KONDA’nın o anketi gerçek mi? İşte detaylar...

Türkiye'nin gündemine oturmuştu! ABD'de milyonluk vurgun, Türk kızı Akasya Yaşaroğlu çete üyesi çıktı

Türkiye'nin gündemine oturmuştu! ABD'de milyonluk vurgun, Türk kızı Akasya Yaşaroğlu çete üyesi çıktı

İlginizi Çekebilir

Cinsiyet değiştirmişti! Kaslarını sergiledi

Cinsiyet değiştirmişti! Kaslarını sergiledi

Bir daha doktor yüzü görmeyeceksiniz

Bir daha doktor yüzü görmeyeceksiniz

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

“Tatilden geldim sevgilimi aldatırken yakaladım”

“Tatilden geldim sevgilimi aldatırken yakaladım”

Tatil paylaşımı olay yarattı! “Kıllı, terli ve gülen”

Tatil paylaşımı olay yarattı! “Kıllı, terli ve gülen”

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.