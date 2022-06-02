SON DAKİKA | Canan Kaftancıoğlu hakkında karar

Son dakika: Sezgin Baran Korkmaz’ın holdingiyle ilgili bilgilerin yer aldığı ‘SaBıKa Holding’ başlıklı broşür nedeniyle hakim karşısına çıkan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili karar verildi. Mahkemede Kaftancoğlu'nun beraatine karar verdi. İşte son dakika haberinin detayları...
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