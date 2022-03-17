SON DAKİKA: Çatışmalar sürüyor! Rusya, sivillerin saklandığı binayı vurdu... İşte savaşta son durum

Son dakika haberi: Rusya'nın Ukrayna'daki işgal harekatı 22. gününde tüm şiddetiyle devam ederken, çatışmalar ve Rus bombardımanları da sürüyor. Savaşın en şiddetli yaşandığı kentlerden olan Mariupol'da sivillerin saklandığı bir tiyatro salonu da dün gece Rus uçakları tarafından bombalandı. Ukrayna'dan yapılan açıklamada, ölü ve yaralılar olduğu belirtilirken net sayı verilmedi. Ayrıca geçtiğimiz günlerde kaçırılan Ukraynalı belediye başkanının da esir askerlere karşı geri alındığı aktarıldı. İşte savaş bölgesinden gelen son dakika gelişmeleri...

RUSYA'NIN BOMBALADIĞI BİNADA 'ÇOCUKLAR' YAZISI Ukrayna'nın Mariupol Belediye Meclisinden yapılan açıklamada, Rus uçaklarının yüzlerce sivilin saklandığı Mariupol Dram Tiyatrosu’na bombardıman yaptığı kaydedilirken, saldırıda ölenlerin sayısının henüz tespit edilemediği vurgulandı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitri Kuleba da twitter hesabından Rus saldırısını savaş suçu olarak niteledi. Tiyatro binasının fotoğraflarını paylaştı. Hafta başında kaydedilen uydu fotoğraflarında, binanın çevresinde büyük harflerle Rusça "ÇOCUKLAR" yazısı dikkat çekiyordu. 02.00

BELEDİYE BAŞKANI SERBEST KALDI Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'da Rus ordusu tarafından daha önce kaçırılmasının ardından dün serbest bırakılan Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov'un serbest kalması için savaş sırasında esir alınan 9 Rus askeri ile değiştirildiği bildirildi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Basın Sözcüsü Daria Zarivnaya, "İvan Fedorov, Rus esaretinden serbest bırakıldı. Onun için Rusya, 2002-2003 doğumlu 9 askerini aldı. Bunlar aslında çocuklar.” diye konuştu.

03.00 ZELENSKİY'DEN MÜZAKERE AÇIKLAMASI Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile Ukrayna'daki savaşla ilgili müzakerelerde önceliklerinin çatışmanın sona ermesi, güvenlik garantileri, egemenlik ve toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması olduğunu belirtti.