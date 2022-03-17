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SON DAKİKA: Çatışmalar sürüyor! Rusya, sivillerin saklandığı binayı vurdu... İşte savaşta son durum

17.03.2022 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşından gelen son dakika haberine göre çatışmalar ve bombardımanlar sürüyor. Çatışmaların ve kayıpların en fazla olduğu kent Mariupol'da, Rus uçaklarının sivillerin saklandığı tiyatro binasını vurduğu bildirildi. Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, çok sayıda ölü ve yaralı olduğu açıklandı. Öte yandan geçtiğimi hafta kaçırılan Melitopol Belediye Başkanı'nın da esir alınan 9 Rus askerine karşılık serbest bırakıldığı aktarıldı. İşte sıcak bölgedeki son dakika gelişmeleri...

SON DAKİKA: Çatışmalar sürüyor! Rusya, sivillerin saklandığı binayı vurdu... İşte savaşta son durum

Son dakika haberi: Rusya'nın Ukrayna'daki işgal harekatı 22. gününde tüm şiddetiyle devam ederken, çatışmalar ve Rus bombardımanları da sürüyor. Savaşın en şiddetli yaşandığı kentlerden olan Mariupol'da sivillerin saklandığı bir tiyatro salonu da dün gece Rus uçakları tarafından bombalandı. Ukrayna'dan yapılan açıklamada, ölü ve yaralılar olduğu belirtilirken net sayı verilmedi. Ayrıca geçtiğimiz günlerde kaçırılan Ukraynalı belediye başkanının da esir askerlere karşı geri alındığı aktarıldı.

İşte savaş bölgesinden gelen son dakika gelişmeleri...

RUSYA'NIN BOMBALADIĞI BİNADA 'ÇOCUKLAR' YAZISI

Ukrayna'nın Mariupol Belediye Meclisinden yapılan açıklamada, Rus uçaklarının yüzlerce sivilin saklandığı Mariupol Dram Tiyatrosu’na bombardıman yaptığı kaydedilirken, saldırıda ölenlerin sayısının henüz tespit edilemediği vurgulandı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitri Kuleba da twitter hesabından Rus saldırısını savaş suçu olarak niteledi. Tiyatro binasının fotoğraflarını paylaştı. Hafta başında kaydedilen uydu fotoğraflarında, binanın çevresinde büyük harflerle Rusça "ÇOCUKLAR" yazısı dikkat çekiyordu.

02.00

BELEDİYE BAŞKANI SERBEST KALDI

Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'da Rus ordusu tarafından daha önce kaçırılmasının ardından dün serbest bırakılan Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov'un serbest kalması için savaş sırasında esir alınan 9 Rus askeri ile değiştirildiği bildirildi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Basın Sözcüsü Daria Zarivnaya, "İvan Fedorov, Rus esaretinden serbest bırakıldı. Onun için Rusya, 2002-2003 doğumlu 9 askerini aldı. Bunlar aslında çocuklar.” diye konuştu.

03.00

ZELENSKİY'DEN MÜZAKERE AÇIKLAMASI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile Ukrayna'daki savaşla ilgili müzakerelerde önceliklerinin çatışmanın sona ermesi, güvenlik garantileri, egemenlik ve toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması olduğunu belirtti.

KREMLİN'DEN BİDEN'A YANIT

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i “savaş suçlusu” olarak nitelemesine tepki gösterdi. Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünya çapında ABD’nin bombalarıyla yüz binlerce insanın öldüğünü belirterek, “ABD Başkanı Biden’ın bu tür söylemlerini kabul edilemez ve affedilemez buluyoruz.” ifadelerini kullandı.

BIDEN'DAN PUTİN'E: SAVAŞ SUÇLUSU

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "O bir savaş suçlusu." ifadesini kullandı.

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Rusya Ukrayna son dakika haberi
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