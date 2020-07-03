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SON DAKİKA! Cem Yılmaz'dan Ozan Güven açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2020 11:09 | Son Güncelleme

Ozan Güven'in, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği öne sürülmüş ve çıkan iddiaların ardından Bulutsuz, "Bir saatten fazla süren ağır fiziksel şiddete maruz kaldım. Hukuki haklarımı sonuna kadar savunacağım" demişti. Bulutsuz'dan sonra Ozan Güven de kendisinin şiddete uğradığını iddia etti ve Bulutsuz'dan şikayetçi oldu. Yaşananlardan sonra gözler Ozan Güven'in yakın arkadaşı olan Cem Yılmaz'ın ne diyeceği merak konusu oldu.

SON DAKİKA! Cem Yılmaz'dan Ozan Güven açıklaması

Ozan Güven'in en yakın arkadaşı Cem Yılmaz ilk kez konuştu!

Cem Yılmaz açıklamasında "Sevgili arkadaşlar; kadına şiddet meselesinin “tarafı” olmak diye bir duruşum söz konusu bile değildir. Bu konu tartışmaya kapalı bir konudur.

Arkadaşım üzerinden 'Sen de bir şey söyle' isteğinizi anlamakla beraber, konu hakkında çok üzgün olmak dışında bir halim yoktur. Yapmayın. Sosyal medya üzerinden, bu meseleyi yazmak çizmek istememek ile başka çirkin duyguları, düşünceleri karıştırıp bu sefer siz linç kazanı kaynatıyorsunuz. Her şey birbirine giriyor. Çok üzgünüm." dedi.

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CAN YILMAZ'DAN AÇIKLAMA

Ozan Güven ile birlikte pek çok filmde çalışan Cem Yılmaz'ın abisi Can Yılmaz, bu konuda suskunluğunu bozup sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

'KONU ARKADAŞINIZSA...'

Yaptığı açıklamada, kadına şiddete karşı olduğunu söyleyen Can Yılmaz, 'Konu arkadaşınız ise bunu sosyal medyadan tartışamazsınız. Onlarla iletişim kurup yan yana gelip bir şekilde neler olduğunu konuşursunuz' dedi.

Ozan Güven'in darp ettiği Deniz Bulutsuz’un adli tıp raporu ortaya çıktıOzan Güven'in darp ettiği Deniz Bulutsuz’un adli tıp raporu ortaya çıktı

İŞTE CAN YILMAZ'IN OZAN GÜVEN AÇIKLAMASININ TAMAMI

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