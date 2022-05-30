Son dakika: CHP'den belediye başkanlarıyla ilgili dikkat çeken açıklama! "Anketlerde görüyoruz" diyerek duyurdu

Son dakika: MYK toplantısı sonrası CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, basın toplantısında önemli açıklamalara bulundu. Gündemdeki SADAT iddiaları, seçim güvenliği ve CHP'li belediyelere yönelik operasyonlarla ilgili dikkat çeken ifadeler kullanan Salıcı, "Bu operasyonların devam edeceğini biliyoruz. Biz denetimlerden korkan insanlar değiliz. Anketlerde de görüyoruz. Şu an ön planda olan CHP'li belediye başkanları vatandaşa hizmet ediyor, vatandaş memnun." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı'nın açıklamaları şöyle;

"SOSYAL MEDYA ÜZERİNE AĞIR SANSÜR GETİRMEYE ÇALIŞIYORLAR"

"Medya büyük oranda onların tekeli altında. Birçok medya kuruluşunu kendilerine bağlamış durumdalar. TRT'nin durumu ortada. TRT sadece bizimle ilgili olumsuz bir şey olursa yayınlıyor. Sosyal medya üzerine ağır sansür getirmeye çalışıyorlar. Ekonomi bu haldeyken bir yandan da SADAT ile karşı karşıyayız.

"TEK TEK ORTAYA ÇIKARIYORUZ"

Milletin seçtiği kişi kimse o kişi görevini yapmalıdır. Gördüğümüz kadarıyla AK Partinin milli iradeye inancı kıt, başları sıkıştığında sandık diyorlardı. İradenin vatandaşın elinde olduğu bu sistemde vatandaşın elinden iradeyi almaya yönelik bütün çabalarınızı tek tek ortaya çıkarıyoruz. Türkiye'nin adil bir seçim yapması için elimizden gelen çabayı göstereceğiz.

SEÇİM GÜVENLİĞİ

Biz seçimi kazanacağız. Ne SADAT'tan ne de onun gibilerden korkumuz yok. Bu tür tehditler bizi korkutmaz. Altılı masa olarak seçim güvenliğiyle ilgili bir komisyon oluşturduk. Değişim sürecinin sandıkta sonuçlanması için elimizden gelen çabayı vereceğiz.

CHP'Lİ BELEDİYELERE YÖNELİK OPERASYON

CHP'li belediye başkanlarına yönelik operasyonlar yapıyorlar. Bunların tamamı bizim yaptığımız hizmetleri engelleme çabası... Türkiye'de nüfusun yüzde ellisinden fazlası bir CHP'li belediye başkanından hizmet alıyor. Anketlerde de görüyoruz. Şu an ön planda olan CHP'li belediye başkanları vatandaşa hizmet ediyor, vatandaş memnun.

Belediyelerimize yönelik siyasi operasyonlar için birimler kurulduğunu biliyoruz. CHP'li siyasilere, belediye başkanlarına algı operasyonlarının süreceğini biliyoruz. CİMER'e giden şikayetlerden Kadıköy Belediyesine operasyon yapmışlar. Bu operasyonların devam edeceğini biliyoruz. Biz denetimlerden korkan insanlar değiliz."

