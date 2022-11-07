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  4. SON DAKİKA | CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke! TSK'yla ilgili 'kimyasal silah' iddiaları tepki çekmişti

SON DAKİKA | CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke! TSK'yla ilgili 'kimyasal silah' iddiaları tepki çekmişti

07.11.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TSK'nın kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin paylaşımı nedeniyle CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırladı.

SON DAKİKA | CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke! TSK'yla ilgili 'kimyasal silah' iddiaları tepki çekmişti

Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'yla ilgili fezleke hazırladı. Tanrıkulu hakkında hazırlanan fezlekenin TSK'nın kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin paylaşımıyla ilgili olduğu belirtildi.

SOSYAL MEDYADAKİ PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan fezlekede, Tanrıkulu'nun 20 Ekim'de sosyal medya hesabından "Kimyasal silah kullanıldığı iddialarına ilişkin görüntüleri izledim. Kimyasal silah insanlığa karşı bir suçtur. Yarın itibarıyla iddialara dayanak olan görüntülerin doğruluğu üzerine soru önergemi Meclis gündemine sunacağım. Bu iddialar karşısında açıklama yapılmamış olması ilginç." şeklindeki paylaşımı nakledildi.

"TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPMAK" SUÇLAMASI

Tanrıkulu'nun paylaşımının terör örgütü PKK/KCK'nın stratejik hedefleri ile bu hedefler bağlamında geliştirdiği söylem ve eylemleriyle aynı doğrultuda olduğu belirtilen fezlekede, Tanrıkulu'nun "terör örgütü propagandası yapmak" suçunu işlediği ifade edildi.

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DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILACAK MI?

Milletvekilleri hakkında soruşturma ve kovuşturmaların Meclisin dokunulmazlığı kaldırmasına bağlı olduğu hatırlatılan fezlekede, "27. Dönem Milletvekili Tanrıkulu hakkında Anayasa'nın 83. maddesine istinaden dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği kanaatine varılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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Fezleke, TBMM'ye iletilmek üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.

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(AA)

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