Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili yeni açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları; AK Parti'de bayrak değişimini hayata geçiriyoruz. Herkesi partimiz saflarına katılmaya davet ediyorum. Kendisini geliştiren herkese tüm kapılar açıktır. AK Parti hiçbir zaman eskimeyecek, enerjisini, icraat kabiliyetini kaybetmeyecek bir partidir. Büyük kongre sürecini bu vasfa uygun şekilde yürütmenizdir. Partimiz şahısların partisi değildir, milletin partisidir. Asıl olan medeniyet, kültür, kalkınma davamızın güçlenmesidir. Şahıslar gelir geçer ama dava baki kalır. Kuruluşundan bugüne davamıza katkı sunan herkese şükranlarımı sunuyorum. Kongrelerimizde görev alacak tüm arkadaşlarımızın bu şuurla hareket edeceğine inanıyorum. "DİZ ÇÖKERTEMEDİLER" Sahip olduğumuz büyük hazinenin kıymetini bilmek zorundayız. Kendi içimizdeki kavgalarla, çekişmelerle o kadar meşguldük ki hedeflere odaklanmadık. Önce rahmetli Menderes, ardından rahmetli Özal, ardından Türkiye bu kısır adımları atabilecek hamleler yapabildi. Türkiye demokraside ve ekonomide gösterdiği atılımla bölgesinde ve dünyada etkili bir ülke konumuna yükseldi. Pek çok engeli aşmak, pek çok saldırıyı bertaraf etme mecburiyetinde kaldık. Tuzaklarla, engellerle karşılaştık. Biz tuzaklara düşmeyerek içeride neyle uğraşırsak uğraşalım asıl hedeflerimizden uzaklaşmadık. Vesayet planlarından Gezi olaylarına, 17/25 Aralık'tan çukur eylemlerine ve 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünde bu gaye vardı. İçeride başarılı olamayınca sınırlarımızda dizayn ettikleri olaylarla çıktılar. Demokrasimize ve bağımsızlığımıza saldıran FETÖ'yle mücadelede bizi yalnız bıraktılar, ekonomiyi silah gibi kullanmaktan geri kalmadılar. Türkiye'nin dizleri üzerine çökeceklerini sandılar. Bu saldırıların hepsini boşa çıkardık.

"16 BİN TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRDİK" Tehditleri kaynağında kurutmak için harekete geçtik. Sınırlarımız içinde 7 bin 500, sınırlarımız dışında 8 bin 500 toplam 16 bin teröristi etkisiz hale getirdik. Terör örgütünün merkezi yapılanmasını Kuzey Irak'ta hapsettik. Suriye'de oluşturulmaya çalışına terör koridorunu da sınırımızın batı tarafında kestik. Astana sürecinin parçası olarak İdlib'de insani trajedinin önüne geçtik. Şimdi de Fırat'ın doğusunda Barış Pınarı harekatını başlattık. Türkiye'nin yaptığı diğer operasyonlar gibi amacımız Suriye'nin toprak bütünlüğüne katkıda bulunmaktır. PKK'nın YPG'nin bu işgalini görmeyenler şu anda bizim Suriye'nin birliği, beraberliği için attığımız adıma laf ediyorlar. DEAŞ'a karşı verdiğimiz mücadeleyi bu konuşanların hangisi verdi? Bunlar kendi ülkelerinden Suriye'ye DEAŞ'ı ihraç ettiler. Fransa'dan, Almanya'dan, Hollanda'dan Suriye'ye geldi. Biz 5 bin 500 DEAŞ'lı geldikleri yerlere gönderdik. Bunlar dürüst değil. Bunlar sadece laf üretiyorlar, biz iş üretiyoruz. Şu an bu mücaleyi tüm onurumuzla sürdürüyoruz.