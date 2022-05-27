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SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık manevi tazminat davası

27.05.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakik haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Mayıs'ta Meclis'te yaptığı konuşma ve aynı günkü sosyal medya paylaşımları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tazminat davası açtı.

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık manevi tazminat davası

Son dakika: CHP Genel Başkanı Kemal KIlıçdarağlu'nun gündem yaratan iddiaları sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan harekete geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu hakkında, 24 Mayıs'ta Meclis'te yaptığı konuşma ve aynı günkü sosyal medya paylaşımları nedeniyle manevi tazminat davası açtı.

HER BİR KONUŞMA İÇİN 500'ER BİN LİRA

Her bir konuşma için 500'er bin lira olmak üzere toplam 1 milyon liralık tazminat talep ediliyor.

CHP lideri Kılıçdaroğlu 24 Mayıs'taki grup toplantısı ve akşamında yaptığı Twitter paylaşımında Erdoğan ve ailesinin yurtdışına kaçmak için iki vakıf aracılığıyla ABD'ye para transferi yaptığını öne sürmüştü.

İddiaların odağındaki TÜRGEV ve ENSAR Vakfı da bir açıklama yapmıştı. Ortak açıklamada, iddialar reddedilirken, her iki vakfın da ABD yasalarına uygun bir şekilde faaliyet göstererek, Türk öğrencilerin eğitimlerine destek verdiği vurgulanmıştı.

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