SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına sert yanıt! 'Erdoğan'ı 15 Temmuz gecesi bile kaçırtamadınız'

Son dakika haberi: Marmaray'ı, Osmangazi Köprüsünü, Yavuz Sultan Selim Köprüsünü yaparken türlü zorluklarla karşılaştıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun kendisi hakkındaki iddialarına da yanıt verdi. 'Adnan Menderes ve ailesi için de benzer iddiaları dile getirdiler şimdi aynısını bana yapıyorlar, bu millet bunları yutmaz.' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

DEİK Merkez Ofisinin ülkemize ve iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum. Ekonomimizin hayatta olan veya olmayan ustalarını tebrik ediyorum. Hep söylediğimiz gibi bu ülkenin gelişmesi, büyümesi için tuğla üstüne tuğla koyan üreten ihracat yapan herkes hiçbir farklılık gözetmeksizin takdire şayandır.

Hayatını hizmet ve eser siyasetine adamış birisi olarak sizleri en çok bizim anladığımızı biliyorsunuz. Geçtiğimiz yirmi yılda mümkün değil denilen her işi nasıl mümkün kıldıysak inşallah bu hedefe de ulaşacağız.

"GÜVEN VE İSTİKRAR İKLİMİ YARATTIK"

Hatırlarsanız hükümetimizi ilk kurduğumuzda bu ülke 1994-2001 krizlerinin ağır yükü altında ayakta durmakta zorlanıyordu. Sürekli tökezleyen yapısı nedeniyle geleceği kestiremiyorduk. Güven ve istikrar iklimini yarattık. Devletine inanan iş dünyası bir anda şaha kalktı. İşte ilk önemli adımlar olarak bir Marmaray'ın yapılışı herhalde rastgele bir olay değil.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BÜTÜN ENGELLEMELERE RAĞMEN MARMARAY'I YAPTIK!

Bütün engellemelere rağmen Marmaray'ı yaptık. Avrasya Tünelini de Yavuz Sultan Selim Köprüsünü de ülkemize kazandırdık. Onunla da kalmadık Osmangazi Köprüsünü de aynı şekilde bitirerek ülkemizin hizmetine sunduk. Bütün bunlar niçin yapılıyor? Türkiye dünyaya bir şeyi ispat etmek durumundaydı. İzmir'e 3 saatte nasıl gidilir? Bunu gösterdik. Bunlarla da kalmadık.

Bütün bunlarla birlikte 6.100 kilometreden aldığımız karayollarını 28 bin kilometreye çıkardık. Eğer bunlar olmamış olsaydı acaba şu anda modernitenin veya modern Türkiye'nin bir anlamı olacak mıydı? Hayır! Gidip gelenler bunu gördüğü zaman neler yapmışsınız diyor. Bu işin bir finali de 18 Mart Çanakkale Köprüsüydü. Onu da çok şükür yaptık. Dünyaya bir ilki Türkiye olarak gösterdik. Çanakkale Köprüsüyle Avrupa ile Asya'yı bir de oradan bağladık.

"BİRİLERİ ÇIKIP AÇ KALDIK DİYOR, VİCDANSIZLIK YAPMA!"

Birileri çıkıp aç kaldık diyor! Ya vicdansızlık yapma! Aç kalan falan yok. Yeter ki bu noktada dürüst ol, samimi ol. Yapmış olduğumuz zamlarla da vatandaşımızın imkanlarını nereden nereye getirdiğimiz ortada fakat Türkiye öyle bir muhalefetle karşı karşıya ki bu muhalefet muhalefet yapmak için değil akılları bulandırmak için ne yapabiliriz onun peşinde.

"ERDOĞAN'I 15 TEMMUZ GECESİ BİLE KAÇIRTAMADINIZ"

Rahmetli Menderes ve ailesi için ne diyorlardı? "Uçaklarla altın kaçırdı" diyorlardı. Kılıçdaroğlu bunu benim için diyor. Eline diline dursun. Bunu kimse yutmaz. 2023 geliyor. Bu millet sana gereken dersi verecek. Utanmadan kaçacak diyor. Erdoğan'ı 15 Temmuz gecesi kaçırtamadınız ama sen tankların arasından kaçtın.

Paralardan bahsediyor. Bir 100 bin tl kazandık, bir 150 bin tl daha kazandık. Onları TÜRGEV ve ENSAR vakıflarına verdim. Bay Kemal adına.

Bugün salgın ve savaş nedeniyle çok dengesiz artışların yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Bu da fiyatlarda dalgalanmalara neden oluyor. Biz bu tablo içinde tercihimizi istihdamı ve büyümeyi artırmadan yana kullandık.

Kur ve enflasyon sorununun üstesinden geleceğiz. Refah düzeyindeki gerilemeyi hızla telafi edeceğiz. Ülkemizi bu kısır döngüden kısa sürede çıkartacağız.



