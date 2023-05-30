Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan mevcut bakanlarla son kez kabine toplantısı gerçekleştirecek!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın saat 15.30'da kabineyi toplayacak. Yeni kabine öncesi mevcut bakanlar son kez toplantıya katılacak.

KABİNE NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, kabine ile ilgili bir soru üzerine şu yanıtı vermişti:

"YSK milletvekilliği seçimi kesin sonuçlarını açıkladı. 3 gün içerisinde yemin olacak. Fakat Cumhurbaşkanlığı kesin sonuçlarını açıklamadı. YSK açıklamayı yaptıktan sonra yemin töreni ve kabine takvimi başlayacak. Yemin töreninin yapıldığı akşam muhtemelen kabine açıklanmış olacak ve tören yapılacak. Pek çok devlet başkanı gelmek istiyor. Süreç devam ediyor. Tebrik süreci devam ediyor. Geniş bir katılımla törenin gerçekleşeceğini değerlendiriyoruz."

