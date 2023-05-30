HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan mevcut bakanlarla son kez kabine toplantısı gerçekleştirecek!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan mevcut bakanlarla son kez kabine toplantısı gerçekleştirecek!

30.05.2023 21:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Yeni kabinede kimlerin olacağı merak konusuyken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın saat 15.30'da mevcut kabineyi toplayacak. Mevcut bakanlar son kez kabine toplantısına katılacak.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan mevcut bakanlarla son kez kabine toplantısı gerçekleştirecek!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın saat 15.30'da kabineyi toplayacak. Yeni kabine öncesi mevcut bakanlar son kez toplantıya katılacak.

KABİNE NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, kabine ile ilgili bir soru üzerine şu yanıtı vermişti:

"YSK milletvekilliği seçimi kesin sonuçlarını açıkladı. 3 gün içerisinde yemin olacak. Fakat Cumhurbaşkanlığı kesin sonuçlarını açıklamadı. YSK açıklamayı yaptıktan sonra yemin töreni ve kabine takvimi başlayacak. Yemin töreninin yapıldığı akşam muhtemelen kabine açıklanmış olacak ve tören yapılacak. Pek çok devlet başkanı gelmek istiyor. Süreç devam ediyor. Tebrik süreci devam ediyor. Geniş bir katılımla törenin gerçekleşeceğini değerlendiriyoruz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kemal Kılıçdaroğlu istifa edecek mi? Fatih Portakal açıkladıKemal Kılıçdaroğlu istifa edecek mi? Fatih Portakal açıkladı
Ersan Şen TT oldu! 'O zaman kapat programı'Ersan Şen TT oldu! 'O zaman kapat programı'
YRP'li Melih Güner'in paylaşımı gündem oldu! Gelen tepkilerin ardından tweeti sildiYRP'li Melih Güner'in paylaşımı gündem oldu! Gelen tepkilerin ardından tweeti sildi
Anahtar Kelimeler:
kabine

En Çok Okunan Haberler

'Kaybettiniz' yorumu gelince... Bakın ne dedi

'Kaybettiniz' yorumu gelince... Bakın ne dedi

CHP için kritik tarih! Yeni yol haritası belirleniyor... 1 Haziran'da toplanacaklar

CHP için kritik tarih! Yeni yol haritası belirleniyor... 1 Haziran'da toplanacaklar

Sosyal medyada infial yaratan görüntü! Alkol masasında küçük kız çocuğunu oynattılar, açıklama geldi

Sosyal medyada infial yaratan görüntü! Alkol masasında küçük kız çocuğunu oynattılar, açıklama geldi

Gerginlik çıktı, ekipler müdahale etti: İbadethanemizi yıktırmayız

Gerginlik çıktı, ekipler müdahale etti: İbadethanemizi yıktırmayız

Ünal Turan ve Ceylan Koynat kaza yaptı! İşte Ferrari'si ile son sürat giden ünlü fenomenin kaza anı

Ünal Turan ve Ceylan Koynat kaza yaptı! İşte Ferrari'si ile son sürat giden ünlü fenomenin kaza anı

Erdoğan'dan 'vize sorunu' açıklaması! Enflasyonla mücadele sözleri dikkat çekti

Erdoğan'dan 'vize sorunu' açıklaması! Enflasyonla mücadele sözleri dikkat çekti

İlginizi Çekebilir

Doğduğundan beri gözleri görmüyor! “Kimse nedenini bilmiyor”

Doğduğundan beri gözleri görmüyor! “Kimse nedenini bilmiyor”

Canlı yayında kılıçlı saldırı! Eline denk gelince...

Canlı yayında kılıçlı saldırı! Eline denk gelince...

Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger... %50'ye varan indirim

Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger... %50'ye varan indirim

Selfie çekerken telefonunu baraj gölüne düşürdü! Suları boşalttırdı

Selfie çekerken telefonunu baraj gölüne düşürdü! Suları boşalttırdı

Seçim sonrası Birce Akalay'dan Kılıçdaroğlu paylaşımı!

Seçim sonrası Birce Akalay'dan Kılıçdaroğlu paylaşımı!

Pierre Cardin, Benetton... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Pierre Cardin, Benetton... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.