Son Dakika: Datça'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Y\u00f6netimi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 (AFAD) verilerine g\u00f6re Mu\u011fla'n\u0131n Dat\u00e7a il\u00e7esinde saat 20:40'ta 4.1 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde deprem meydana geldi.\n15.38'DE 5 B\u00dcY\u00dcKL\u00dc\u011e\u00dcNDE B\u0130R DEPREMLE SALLANMI\u015eTI\nDat\u00e7a a\u00e7\u0131klar\u0131nda saat 15.38'de 5 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde bir deprem daha meydana gelmi\u015fti.\n\n Son Dakika: Dat\u00e7a a\u00e7\u0131klar\u0131nda 5 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde deprem\n
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