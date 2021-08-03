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  4. Son Dakika: Datça'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Son Dakika: Datça'da 4.1 büyüklüğünde deprem

03.08.2021 20:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AFAD'ın aktardığına göre Muğla'nın Datça ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Datça açıklarında gündüz saatlerinde 5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.

Son Dakika: Datça'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Muğla'nın Datça ilçesinde saat 20:40'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

15.38'DE 5 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREMLE SALLANMIŞTI

Datça açıklarında saat 15.38'de 5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.

Son Dakika: Datça açıklarında 5 büyüklüğünde depremSon Dakika: Datça açıklarında 5 büyüklüğünde deprem


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Anahtar Kelimeler:
Muğla
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