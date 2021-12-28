Son dakika: DEAŞ'ın sözde Türkiye sorumlusu Ebu Hanzala destekçileri polislere böyle saldırdı! O görüntüler ortaya çıktı

Dün gece Bingöl'de gerçekleşen olayda üç kişinin yaralandığı iddia edildi. Tevhid Dergisi'ne yapılan operasyondan sonra polislere saldırmaya çalışan grubun içerisindeki kişilerden bazıları sloganlar da attı. Emniyet güçleri havaya ateş açarak kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Ebu Hanzala'nın destekçilerinin emniyet güçlerine saldırdığı o anlar ortaya çıktı.

DEAŞ'IN SÖZDE TÜRKİYE SORUMLUSU EBU HANZALA'NIN DESTEKÇİLERİ POLİSLERE SALDIRDI

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde Türkiye sorumlusu Ebu Hanzala kod isimli Halis Bayancuk'un başyazar olarak yer aldığı Tevhid Dergisi'ne yapılan operasyon sonrasında Hanzala destekçileri emniyet güçlerine saldırdı.

Cihatçı grubun aynı zamanda derneklerinde küçük çocuklara eğitim verdiği de gelen bilgiler arasında.

Bingöl Valiliği'nden gün içinde konuyla ilgili açıklama gelmesi bekleniyor.



