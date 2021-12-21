Son Dakika: Dolardaki düşüş halay çektirdi! Esnaf dolar yakıp, davul zurnalı kutlama yaptı

Son Dakika. Dolardaki düşüş sonrası esnaf halay çekti. Malatya'da bir araya gelen kayısı esnafı, sabah saatlerinde doların 11 TL’ye kadar gerilemesi ile Malatya’da Şire Pazarında davul zurna eşliğinde sevinç gösterisi yaptı. Bazı vatandaşların dolar yaktığı görüldü.

ERDOĞAN AÇIKLADI, DOLAR ÇAKILDI

Döviz kurlarında yaşanan sert yükseliş sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün kabine toplantısı sonrası yeni ekonomi modelini açıklaması ile dövizde ciddi düşüşler yaşandı.

ESNAF, HALAY ÇEKTİ

Dolardaki düşüşün sabah saatlerinde 11 TL’ye kadar gerilemesi ile Malatya’da Şire Pazarında davul zurna eşliğinde sevinç gösterileri yapıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN FOTOĞRAFINI TAŞIDILAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını taşıyan vatandaşlar, birlik beraberlik mesajları vererek her zaman Cumhurbaşkanı’nın yanında olduklarını söylediler.

(İHA)

