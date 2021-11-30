Son Dakika: Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem! İzmir'de de hissedildi

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 07.00'de Ege Denizi'nde Urla açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin merkez üssünün İzmir Urla'ya 56.2 kilometre uzaklıkta olduğu ve yerin 3.97 kilometre altında gerçekleştiği belirlendi.

Saat 07.00’deki sarsıntı İzmir ve Manisa’dan da hissedildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer de Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Ege Denizi'nde meydana gelen ve şehrimizde de hissedilen deprem sonucunda herhangi bir hasar gerçekleşmemiştir. Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

Ayrıntılar gelecek...

