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  4. SON DAKİKA | Erdoğan açık açık dünyaya ilan etti! İşte askeri harekatın hedefindeki Tel Rıfat ve Münbiç'te son durum

SON DAKİKA | Erdoğan açık açık dünyaya ilan etti! İşte askeri harekatın hedefindeki Tel Rıfat ve Münbiç'te son durum

01.06.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'ye yönelik yeni harekat mesajı verdi. Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni bir safhaya geçerek Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz." dedi. Erdoğan'ın açıklamasının ardından tüm gözler hedefteki iki bölgeye çevrildi.

SON DAKİKA | Erdoğan açık açık dünyaya ilan etti! İşte askeri harekatın hedefindeki Tel Rıfat ve Münbiç'te son durum

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da hafta başında kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, “Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları da yakında atmaya başlıyoruz” demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri 'yeni hareket' sinyali olarak yorumlanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz gün Rus lideri Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirmesi sonrası operasyonun her başlayabileceği konuşuluyordu.

SON DAKİKA | ERDOĞAN DUYURDU: YENİ BİR SAFHAYA GEÇİLİYOR

Beklenen açıklama ise bugün geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında sınır ötesi harekatla ilgili önemli açıklamalarda bulunarak yeni bir safhaya geçildiğini söyledi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez 'Yeni safhaya geçiyoruz' diyerek duyurdu! Suriye operasyonu açıklaması: "Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz"Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez 'Yeni safhaya geçiyoruz' diyerek duyurdu! Suriye operasyonu açıklaması: "Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz"

Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Güney sınırlarımızda 30 km güvenli koridor oluşturacağız. Güvenli bölge oluşturma amacımızın yeni bir safhasına geçiyoruz. Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz. Ardından da aşama aşama diğer bölgelerde aynısını yapacağız. Türkiye'nin bu meşru güvenlik adımlarına bakalım kimler destek verecek. Türkiye'nin NATO üyeliği konusundaki yaklaşımı terörle mücadele konusunda ilkeli bir duruştur."

15 BİNİN ÜSTÜNDE TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Olası harekâtın ağırlıklı olarak, Suriye’deki harekât bölgelerindeki TSK unsurları ile SMO güçlerince yürütülmesi beklenirken, sınırın Türkiye tarafındaki üslerden de lojistik desteğin yapılmasına kesin gözle bakılıyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, TSK’nın şimdiye kadar Suriye’de yaptığı Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekâtları ve sonrasındaki süreçte 15 bin 539 terörist etkisiz hale getirildi.

İŞTE TERÖR ÖRGÜTÜNÜN TÜNELLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sinyallerini verdiği Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyon ne zaman başlağı merak konusu olurken; Suriye'de bulunan CNN TÜRK ekibinden Mücahit Topçu ve Halil Kahraman, canlı yayında Tel Rıfat bölgesine sadece 1-2 km uzaklıkta detayları anlattı.

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"Tel Rıfat bölgesinde yer alan PKK hedefleri şu anda ekranlarda. Terör örgütü PKK’nın ABD’nin eğitip donattığı, silah ve mühimmat yardımı yaptığı Suriye PKK’sı YPG’nin inşa ettiği tüneller bunlar. Bu tünellere sadece insanlar değil araçlar belki de mühimmatlar saklanabilecek.

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Terör örgütü PKK’nın 2016’dan beri hazırlıklarını ekranlarınıza getiriyoruz. Dronu fark eden teröristin de koşma anları görünüyor. Devasa büyüklükte ve profesyonelce inşa edildiğini görüyoruz. Hazırlıklar net bir şekilde görüntüleniyor."


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suriye Recep Tayyip Erdoğan son dakika haberi
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