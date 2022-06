Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye sığınmacı tepkisi! 'Bunlar medeni değil, gayri medeni'

Her zaman söylediğimiz gibi, asıl olan gönüllerin fethedilmesidir. Tarih, fethettiğimiz her yerde güveni, huzuru, hoşgörüyü ve refahı hakim kılmak için verdiğimiz büyük mücadelenin şahididir. Bugün de ecdadımızdan aldığımız ilhamla kendi vatanımızı ve bayrağımızı dalgalandırdığımız her yeri esenlik yurdu haline getirmenin mücadelesini veriyoruz.