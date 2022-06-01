Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye sığınmacı tepkisi! 'Bunlar medeni değil, gayri medeni'

Biz, Atatürk Havalimanı'na bin 6 odalı şehir hastanesi yaptık. 3 ayda yaptık. Biz ana muhalefetin kalkıp da adeta hâl binasını hastane diye takdim etmek suretiyle milleti aldatma yarışında değiliz. Bu hastanenin içinde MR'ıyla, tomografisiyle, her şeyiyle eksiksiz sayılabilecek bir hastane yaptık. Aynı şekilde, aynı sürede Sancaktepe'de aynı oda sayısına, iç donanıma sahip şehir hastanesini orada da yaptık. Bunların özelliği şu; her ikisinde de havaalanı var. Yurt dışında ölüme terk edilen vatandaşlarımız vardı ya, 'Artık bu öldü' diye karar vermişlerdi onlarla ilgili. Biz onları oradan ambulans uçağımızla aldık, ülkemize getirdik, şimdi burada tedavileri devam ediyor.