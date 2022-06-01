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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye sığınmacı tepkisi! 'Bunlar medeni değil, gayri medeni'

01.06.2022 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. CHP'ye sığınmacıların geri gönderilmesi üzerinden tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunlar medeni değil, gayri medeni" ifadesini kullandı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye sığınmacı tepkisi! 'Bunlar medeni değil, gayri medeni'

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında açıklamalar yapmak üzere kürsüye çıktı. Konuşmasında "Ana muhalefet nasıl bakıyor? 'Bunlar kaçkın' diyor. 'Bunları buraya alamayız. Bunları geldikleri yere göndereceğiz' diyor" diyen Erdoğan, sözlerini "Bunlar medeni değil, gayri medeni" ifadeleriyle sürdürdü.

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"ÇEVRECİLİK ADINA KONUŞANLARIN HİÇBİRİ 'BURADA ÇEVRE KATLİAMI VAR' DEMEDİLER"

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

  • Son olarak İstanbul'un fethinin 569. yılının coşkusunu Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi müjdesiyle ve 560 bin kişinin katılımıyla milletimizle birlikte paylaştık.

  • Her zaman söylediğimiz gibi, asıl olan gönüllerin fethedilmesidir. Tarih, fethettiğimiz her yerde güveni, huzuru, hoşgörüyü ve refahı hakim kılmak için verdiğimiz büyük mücadelenin şahididir. Bugün de ecdadımızdan aldığımız ilhamla kendi vatanımızı ve bayrağımızı dalgalandırdığımız her yeri esenlik yurdu haline getirmenin mücadelesini veriyoruz.

  • İstanbul hala yedi tepesi, boğazı, abide eserleriyle şairlerin, bestekarların ilham kaynağı olmayı sürdürüyor. Çamlıca Tepesi, bir kirlilik abidesiydi. O kulelerle tamamen bir rezelatti. Çevrecilik adına konuşanların hiçbirisi 'Biz ne yapıyoruz, burada bir çevre katliamı var' demediler. Ama biz geldik ve oradaki bütün demir yığınlarını kaldırdık, muhteşem bir tasarım olan Çamlıca Kulesi'ni diktik.

"MİLLETİ ALDATMA YARIŞINDA DEĞİLİZ"

  • Ana muhalefet nasıl bakıyor? 'Bunlar kaçkın' diyor. 'Bunları buraya alamayız. Bunları geldikleri yere göndereceğiz' diyor. Bunlar medeni değil, gayri medeni.

  • Biz, Atatürk Havalimanı'na bin 6 odalı şehir hastanesi yaptık. 3 ayda yaptık. Biz ana muhalefetin kalkıp da adeta hâl binasını hastane diye takdim etmek suretiyle milleti aldatma yarışında değiliz. Bu hastanenin içinde MR'ıyla, tomografisiyle, her şeyiyle eksiksiz sayılabilecek bir hastane yaptık. Aynı şekilde, aynı sürede Sancaktepe'de aynı oda sayısına, iç donanıma sahip şehir hastanesini orada da yaptık. Bunların özelliği şu; her ikisinde de havaalanı var. Yurt dışında ölüme terk edilen vatandaşlarımız vardı ya, 'Artık bu öldü' diye karar vermişlerdi onlarla ilgili. Biz onları oradan ambulans uçağımızla aldık, ülkemize getirdik, şimdi burada tedavileri devam ediyor.

  • İstanbul Atatürk Havalimanı'nı eski fonksiyonuyla devam ettirmeye çalışmak hem İstanbul'a hem İstanbullulara büyük haksızlıktır. Türkiye'nin ve İstanbul'un artık daha uygun bir yerde yeni bir havalimanına ihtiyacı vardı.
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