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  4. Son dakika | Erdoğan'dan emekli ve çalışanlar için dikkat çeken sözler! "Boynumuzun borcudur"

Son dakika | Erdoğan'dan emekli ve çalışanlar için dikkat çeken sözler! "Boynumuzun borcudur"

14.08.2023 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 22. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla video mesaj paylaştı. Konuşmasında son dönemde hayat pahalılığında yaşanan artışa değinen Erdoğan, çalışanlara ve emeklilere yönelik dikkat çeken bir mesaj verdi. Erdoğan, "refah kaybı yaşayan her insanımızın hayat seviyesine eskisinin de üzerine çıkarmak, boynumuzun borcudur" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan emekli ve çalışanlar için dikkat çeken bir mesaj geldi. Ayrıca depremleri işaret eden Erdoğan, "Bu ağır yükün altından kalkarken kimsenin hakkını ihmal etmeyecek, kimsenin beklentilerini cevapsız bırakmayacağız" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"2024 MART’INDA EMANETİ BECERİKSİZLERDEN ALIP EHLİNE VERECEĞİZ"

Belediyelerdeki başarısızlıklarını sahte gündemler ve abartılı söylemlerle örtmeye çalışanların gerçek yüzlerini ortaya koyacak, 2024 Mart’ında emaneti beceriksizlerden alıp ehline vereceğiz.

"BOYNUMUZUN BORCUDUR"

Küresel krizlerin ülkemize etkilerinden kaynaklanan hayat pahalılığının, son dönemde milletimizi bunalttığının farkındayız. Ülkemizin her meselesini çözdüğümüz gibi, inşallah bu sıkıntıyı da hal yoluna yine biz koyacağız. Çalışanından emeklisine, bu süreçte refah kaybı yaşayan her insanımızın hayat seviyesine eskisinin de üzerine çıkarmak, boynumuzun borcudur.

"104 MİLYAR DOLARLIK BİR YÜKLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Eskiden beri gelen kronik sorunlara ilave olarak, 6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirlerimizin yeniden inşası için 104 milyar dolarlık bir yükle karşı karşıyayız. Bu ağır yükün altından kalkarken kimsenin hakkını ihmal etmeyecek, kimsenin beklentilerini cevapsız bırakmayacağız.

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