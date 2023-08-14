İstanbul ve Ankara için aday isimleri kulislere sızdı! 'Akşener 2 partiye birden rest çekecek' iddiası

İYİ Parti'de seçim sonrası CHP ile yapılan iş birliğinden ötürü çatlaklar oluşmaya başladı. Partililer yerel seçimlerde CHP ile yeniden iş birliğine gitmekten duydukları çekinceyi yüksek sesle de dile getiriyor. Partide İstanbul'da da kendi adaylarıyla girilmesi konuşulmaya başladı. Bir milletvekilinin “CHP'liler yüzünden Türkiye'yi kaybettik, belediye kaybetsek ne olur” dediği iddiası kulisleri hareketlendirdi. Öte yandan sert çıkışlarıyla bilinen İYİ Parti lideri Meral Akşener'in merakla beklenen ve günler kalan konuşmasının içeriğine dair de çarpıcı yeni iddialar ortaya atıldı.

BAHÇELİ'NİN İTTİFAK ÇAĞRISI

Geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İYİ Parti'ye daha önceki davetine olumlu yanıt vermediklerini hatırlatarak sürpriz bir ittifak çağrısı yapmış, "Gelin yerel iktidarda komşu olalım" sözleri gündem olmuştu. Ancak İYİ Parti'den gelen ilk açıklamalar Bahçeli'nin bu davetinin de sıcak karşılanmadığı yönünde mesajlar içerdi.

AKŞENER'İN KONUŞMASINA GÜNLER KALDI

Öte yandan parti sözcüsü Kürşad Zorlu, Akşener'in 26 Ağustos'ta bir konuşma yapacağını duyurmuş, "Açıklamaların Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacağını ifade etmek isterim” demişti.

TAARRUZ ÇAĞRISI İDDİASI! "AK PARTİ'YE KARŞIT, CHP'YE RAKİP"

Söz konusu konuşmayla ilgili köşe yazısında iddialara yer veren Sözcü'den İsmail Saymaz şunları öne sürdü:

"Akşener, 14-28 Mayıs sonrası üzerine ölü toprağı serpilmiş olan muhalif seçmenler için derlenme ve ‘taarruz' çağrısı yapacak. Adres olarak İyi Parti'yi gösterecek. İyi Parti'nin ‘hür ve müstakil' olduğunu, siyasette üçüncü yolu temsil ettiğini söyleyecek. “AK Parti'ye karşı fakat CHP ile de rakip parti” olduklarını vurgulayacak.

İdeolojik bakımdan köklere dönüş mesajı verecek. Elbette bu, milliyetçi kimliğin öne çıkarılması anlamına geliyor. Ancak yerel seçimlere değinmeyecek. İttifaklardan söz etmeyecek. O bakımdan İstanbul ve Ankara'da adaylara, CHP'nin alacağı tavra bakılacak."

İYİ PARTİ GEMİLERİ YAKTI: İSTANBUL VE ANKARA'YA ADAY HAZIRLIĞI

Ayrıca İYİ Partili bir milletvekiliyle konuşmasını aktaran Saymaz, milletvekilinin parti tabanının rahatsız olduğunu ve öze dönüş istediğini söylediğini kaydetti ve şunları ifade etti:

"İyi Partili milletvekili bu kapsama Ankara ve İstanbul'un dahil olduğunu söylüyor. “Değil İstanbul, Saruhanlı'da bile aday göstermezsen CHP'nin ortağı sayılıyorsun” diyor. O kadar ki…

İstanbul'da Bilge Yılmaz, Ankara'da Kürşat Zorlu ve İzmir'de Ümit Özlale'nin isimlerinin konuşulduğundan söz ediyor. “Kaybettiren olmakla suçlanırsız “ dedim. “Hiç umurumuzda değil” diyor. Ekliyor: “CHP'liler yüzünden Türkiye'yi kaybettik, belediye kaybetsek ne olur.”