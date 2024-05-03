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Son dakika | Erdoğan'dan merakla beklenen Özgür Özel açıklaması geldi! "İlk fırsatta" diyerek vurguladı: Bu adımı atacağız

03.05.2024 14:37
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özgür Özel ile görüşmesine ilişkin ilk açıklama geldi. İlk fırsatta Özel'i ziyaret edeceğini belirten Erdoğan, "Türkiye'de siyasetin yumuşama sürecini başlatalım istiyorum. Bu adımı da atacağız" dedi.

Son dakika | Erdoğan'dan merakla beklenen Özgür Özel açıklaması geldi! "İlk fırsatta" diyerek vurguladı: Bu adımı atacağız

Son dakika haberi: Siyasette son yılların en çok ses getiren günleri yaşanıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tarihi ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez konuştu! Yorumu merakla beklenen Erdoğan, siyasette yumuşama sürecine geçiş vurgusu yaptı.

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"TÜRKİYE'NİN BUNA İHTİYACI VAR"

Cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Özel ile görüşmesine ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:

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"Genel başkan olduktan sonra böyle bir ziyareti kendisinin gerçekleştirmiş olması, iktidar ve ana muhalefet arasında olumlu bir gelişmedir. Bundan önceki ziyaretlerde maalesef bu tür adımlar atılmıyordu. Bu adımın atılmasıyla siyasetin yumuşama dönemine girdiğini görüyoruz. Ben de Özgür beye ilk fırsatta böyle bir ziyaretin karşılığını yapacağımı söyledim; Türkiye'nin, Türk siyasetinin buna ihtiyacı var. İlk fırsatta bu ziyareti gerçekleştirerek Türkiye'de siyasetin yumuşama sürecini başlatalım istiyorum. Bu adımı da atacağız."

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ÖZEL'DEN DE OLUMLU MESAJLAR GELMİŞTİ

CHP lideri Özgür Özel de Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ı ziyaretinin ardından yaptığı ilk açıklamada görüşmenin "olumlu bir atmosferde geçtiğini" ifade etmiş, şunları eklemişti:

"Olumlu sonuçlar doğuracağına dair iyimserim. Önümüzdeki günlerde gelişmeleri takip edeceğim. Müzakere ve mücadeleyi birlikte yürüteceğiz."

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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