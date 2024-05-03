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Sadece 2023 tane var; birini Özgür Özel, Erdoğan'a hediye etti! Fiyatı dikkat çekti, özellikleri merak uyandırdı

03.05.2024 13:14
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CHP lideri Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı AK Parti Genel Merkezi'ndeki ziyaretinde verdiği hediyelerden biri özellikleriyle gündemin üst sıralarına yerleşti. Yalnızca 2023 adet üretilen "Cumhuriyet Ateşi" görüşmedeki diğer hediyeler arasında fiyatıyla da öne çıktı.

Sadece 2023 tane var; birini Özgür Özel, Erdoğan'a hediye etti! Fiyatı dikkat çekti, özellikleri merak uyandırdı

8 yıl sonra bir ilk olma niteliği taşıyan ve siyasi atmosferi de yumuşatması beklenen Erdoğan-Özel görüşmesinde karşılıklı hediyeler verildi. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmede CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in verdiği hediyenin özellikleri merak uyandırdı.

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FİYATI DİKKAT ÇEKTİ

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Cumhuriyet Ateşi" isimli objeyi hediye etti. Paşabahçe'nin "Gururla" serisinden olan obje yalnızca 2023 adet üretildi. Söz konusu nesnenin değerinin 9 bin 550 TL olduğu öğrenildi.

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BAŞKA HEDİYELER DE VERDİ

Özel, Erdoğan'a ayrıca Manisa’daki Uluslararası Mesir Macunu Festivali’nden getirdiği mesir macununu da hediye etti.

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ERDOĞAN KARŞILIKSIZ BIRAKMADI

Erdoğan ise görüşmede Özel'e, fincan takımı, çay ve bal hediye etti.

AA-20240502-34442898-34442897-CUMHURBASKANI_ERDOGAN_CHP_GENEL_BASKANI_OZELI_KABUL_ETTIBu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Özgür Özel hediye
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