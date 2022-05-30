Son dakika: Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes için yoğun diplomasi trafiği! Putin ve Zelenskiy ile peş peşe kritik görüşmeler

Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes gerçekleşmesi ve savaşın son bulması için Türkiye'nin çabaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu kapsamda her iki ülkenin de liderleriyle bugün üst üste görüşmeler gerçekleştirdi. Putin ile görüşmesinde her iki tarafın ilke mutabakatı sağlanırsa İstanbul'da Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) ile bir araya gelmeye ve muhtemel bir gözlem mekanizmasında rol üstlenmeye hazır olduklarını vurgulayan Erdoğan, Zelenskiy'e de Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı bir Ukrayna-Rusya-BM zirvesi için olumlu mesaj verdi.

'GÜVENLİ KORİDOR' VURGUSU

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zelenskiy ile görüşmesinde, Ukrayna-Rusya savaşındaki son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ukrayna ile Rusya arasında müzakerelerin devamı için şu ana kadar her türlü çabayı sergilediklerini, bundan sonra da arabuluculuk dahil, ihtiyaç duyulan desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna tarım ürünlerinin deniz yoluyla ihracı için güvenli koridor oluşturulması projesine bilhassa önem atfettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarafların ve Birleşmiş Milletler’in iştirakiyle oluşturulacak Kontrol Merkezi’ne katılmaya ve merkeze İstanbul’da evsahipliği yapmaya ilke olarak olumlu baktıklarını dile getirdi.

İSTANBUL'DA 3'LÜ ZİRVE TEKLİFİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in görüşmesinde ise Türkiye-Rusya ilişkilerinin yanı sıra Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında barış zemininin en kısa sürede yeniden oluşturularak, savaşın olumsuz etkilerini en aza indirecek ve güven inşa edecek adımlara ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Erdoğan, her iki tarafın ilke mutabakatı sağlanırsa İstanbul'da Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) ile bir araya gelmeye ve muhtemel bir gözlem mekanizmasında rol üstlenmeye hazır olduklarını vurguladı.

(AA)

