HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son dakika: Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes için yoğun diplomasi trafiği! Putin ve Zelenskiy ile peş peşe kritik görüşmeler

Son dakika: Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes için yoğun diplomasi trafiği! Putin ve Zelenskiy ile peş peşe kritik görüşmeler

30.05.2022 21:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devam eden Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili diplomasi trafiği sürüyor. Erdoğan, bugün akşam saatlerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de görüştü. Erdoğan iki lidere de Türkiye'nin arabuluculuk teklifini yinelerken, Türkiye'nin BM, Rusya ve Ukrayna taraflarının İstanbul'da yapacağı bir zirveye ev sahipli yapabileceğini dile getirdi.

Son dakika: Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes için yoğun diplomasi trafiği! Putin ve Zelenskiy ile peş peşe kritik görüşmeler

Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes gerçekleşmesi ve savaşın son bulması için Türkiye'nin çabaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu kapsamda her iki ülkenin de liderleriyle bugün üst üste görüşmeler gerçekleştirdi. Putin ile görüşmesinde her iki tarafın ilke mutabakatı sağlanırsa İstanbul'da Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) ile bir araya gelmeye ve muhtemel bir gözlem mekanizmasında rol üstlenmeye hazır olduklarını vurgulayan Erdoğan, Zelenskiy'e de Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı bir Ukrayna-Rusya-BM zirvesi için olumlu mesaj verdi.

'GÜVENLİ KORİDOR' VURGUSU

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zelenskiy ile görüşmesinde, Ukrayna-Rusya savaşındaki son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ukrayna ile Rusya arasında müzakerelerin devamı için şu ana kadar her türlü çabayı sergilediklerini, bundan sonra da arabuluculuk dahil, ihtiyaç duyulan desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna tarım ürünlerinin deniz yoluyla ihracı için güvenli koridor oluşturulması projesine bilhassa önem atfettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarafların ve Birleşmiş Milletler’in iştirakiyle oluşturulacak Kontrol Merkezi’ne katılmaya ve merkeze İstanbul’da evsahipliği yapmaya ilke olarak olumlu baktıklarını dile getirdi.

İSTANBUL'DA 3'LÜ ZİRVE TEKLİFİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in görüşmesinde ise Türkiye-Rusya ilişkilerinin yanı sıra Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında barış zemininin en kısa sürede yeniden oluşturularak, savaşın olumsuz etkilerini en aza indirecek ve güven inşa edecek adımlara ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Erdoğan, her iki tarafın ilke mutabakatı sağlanırsa İstanbul'da Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) ile bir araya gelmeye ve muhtemel bir gözlem mekanizmasında rol üstlenmeye hazır olduklarını vurguladı.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
SADAT yöneticisinin 'sandık' açıklaması... Çelik: 'Bizi bağlamıyor'SADAT yöneticisinin 'sandık' açıklaması... Çelik: 'Bizi bağlamıyor'
Ailesi ‘çok zeki’ zannediyordu, gerçek bambaşka çıktı!Ailesi ‘çok zeki’ zannediyordu, gerçek bambaşka çıktı!
Şişli'deki katliamda yeni detaylar! İntihar notu ortaya çıktıŞişli'deki katliamda yeni detaylar! İntihar notu ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin

En Çok Okunan Haberler

Isparta'dan sonra bir konseri daha iptal edildi!

Isparta'dan sonra bir konseri daha iptal edildi!

Türkiye Kupası'ndan nereye... Böyle çöküş görülmedi

Türkiye Kupası'ndan nereye... Böyle çöküş görülmedi

Petrole benzeyen sıvıyla ilgili ilk bilgiler geldi!

Petrole benzeyen sıvıyla ilgili ilk bilgiler geldi!

Rezidansta işkence dehşetinde yeni gelişme!

Rezidansta işkence dehşetinde yeni gelişme!

81 ile maske genelgesi! Tek bir yerde devam edecek

81 ile maske genelgesi! Tek bir yerde devam edecek

Düğünde korku dolu anlar! Başlarını yukarı kaldırdılar ve...

Düğünde korku dolu anlar! Başlarını yukarı kaldırdılar ve...

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü tabloya pastalı saldırı!

Dünyaca ünlü tabloya pastalı saldırı!

Estetik kurbanı oldu! ''En büyük pişmanlığım'' dedi

Estetik kurbanı oldu! ''En büyük pişmanlığım'' dedi

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Toplantıda cinsel ilişkiye girdiler! Kamerayı açık unutunca...

Toplantıda cinsel ilişkiye girdiler! Kamerayı açık unutunca...

Dünyanın en yaşlı erkeği! İnsanlığa 4 tavsiye verdi

Dünyanın en yaşlı erkeği! İnsanlığa 4 tavsiye verdi

Fiyat performans oranı en iyi kulaklık modelleri

Fiyat performans oranı en iyi kulaklık modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.