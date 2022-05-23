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Son Dakika: Feci kaza! Otobüs şarampole devrildi... 3'ü ağır 18 yaralı

23.05.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Çankırı'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Eldivan ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 3'ü ağır 18 kişinin yaralandığı öğrenildi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken yaralılar hastaneye kaldırıldı. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son dakika haberi: Feci kazada Çankırı'nın Eldivan ilçesinde gerçekleşti. Fabrika işçilerini taşıyan otobüsün şarampole devrildiği korkunç kazada çok sayıda işçinin yaralandığı öğrenildi. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

3'Ü AĞIR 18 YARALI

Kaza, saat 17.00 sıralarında Çankırı- Eldivan yolu Ecevit yokuşu mevkisinde meydana geldi. Şabanözü ilçesinden Çankırı merkezine çorap fabrikası işçilerini taşıyan servis otobüsü, sürücüsünün kontrolünü yitirmesiyle şarampole devrildi. Kazada, ilk belirlemeye göre, araçtaki 32 kişiden 3'ü ağır 18'i yaralandı.

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İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Otobüsteki yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastaneye kaldırıldı.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA/DHA)

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trafik kazası İşçi Çankırı son dakika haberi
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